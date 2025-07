Ex-atleta espancou a namorada por ciúmes

© Reprodução

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, foi preso por tentativa de feminicídio após agredir brutalmente a namorada, de 35 anos, dentro de um elevador em um condomínio de Natal, no último fim de semana. A vítima recebeu mais de 60 socos, sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar, e precisará passar por cirurgia.

De acordo com a Polícia Civil, a discussão entre o casal começou por ciúmes durante um churrasco com amigos, na área comum do condomínio. A delegada Victória Lisboa, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Natal, explicou que Igor pediu para ver o celular da namorada. "Ela mostrou o celular, falou que as mensagens não tinham nada demais, palavras dela. Momento em que ele ficou enciumado e queria conversar com ela", afirmou a delegada.

"Eu sabia que ele ia me bater", diz mulher espancada no elevador Após sofrer mais de 60 socos do ex-namorado, vítima revela em bilhete que permaneceu no elevador porque sabia que seria agredida. Ela teve fraturas no rosto, vai passar por cirurgia e agradeceu o apoio recebido nas redes sociais Notícias ao Minuto | 07:00 - 30/07/2025

Testemunhas relataram que, durante a discussão, Igor jogou um celular na piscina. Iranilda Oliveira, vizinha da vítima, contou que presenciou parte da confusão. "Esse casal chegou, ficou um pouco distante da gente, nós na churrasqueira, e eles lá na piscina. Só que começou uma discussão, a gente não sabia o que estavam discutindo. De repente a gente observou na hora que ele pegou o celular e jogou dentro da piscina. Pronto, aí ela já se levantou e ele saiu atrás", relatou à Inter TV Cabugi.

Segundo a delegada, Igor subiu de elevador para retirar seus pertences da casa da namorada, e ela o seguiu para conversar. "Ele entra no elevador e pede para ela se retirar. Ela permaneceu, já temendo que, fora do elevador, onde não há câmeras, não haveria registro do que ele pudesse fazer. Foi quando a agressão aconteceu", disse Victória Lisboa.

No depoimento prestado à polícia, Igor alegou que foi até o apartamento da vítima buscar seus pertences, afirmando que havia descoberto uma traição. Ele relatou ainda que a namorada o xingou e rasgou sua camisa, o que teria desencadeado um "surto claustrofóbico", levando às agressões. A defesa do agressor não respondeu aos contatos da reportagem.

A delegada também revelou que a vítima nunca solicitou medida protetiva, mas, em um formulário de avaliação de risco, mencionou ter sofrido um empurrão em uma situação anterior. Além disso, relatou episódios de violência psicológica. "Ela conversava com ele sobre a possibilidade de se matar e tudo. E ele incentivava ela a tomar essa atitude", disse a delegada.

Igor afirmou que sofre de claustrofobia e negou ter antecedentes criminais. Contudo, a polícia identificou boletins de ocorrência em que o nome dele aparece, incluindo uma briga com amigos em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte.

Logo após a agressão, a vítima escreveu um bilhete para os policiais, pois não conseguia falar: "Eu sabia que ele ia me bater. Então, não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar."