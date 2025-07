Memphis resolve, e Corinthians vence o Palmeiras com Moraes na torcida

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Com gol de Memphis Depay, o Corinthians saiu na frente e venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians, agora, avança com um empate.

Yuri Alberto perdeu pênalti e chance de seguir carrasco do Palmeiras. O VAR recomendou revisão e Wilton apontou a penalidade, mas Weverton levou a melhor contra o camisa 9 dos donos da casa.

Mas Memphis Depay chamou a responsabilidade e deixou o Corinthians a um empate das quartas de final. Foi o primeiro gol dele em clássicos.

Já o Palmeiras teve posse de bola, apostou em uma marcação forte, mas também não balançou as redes e segue sem vencer na Arena desde 2022. O ataque alviverde, inclusive, está zerado contra o Corinthians neste ano.

A partida truncada foi acompanha de perto pelo corintiano ministro do STF Alexandre de Moraes, que esteve em um dos camarotes da Neo Química Arena.

Palmeiras e Corinthians se reencontram na próxima quarta-feira (06/08), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final. Antes, as duas equipes vão a campo pelo Brasileirão. O Corinthians encara o Fortaleza, domingo, às 16h, enquanto o Palmeiras enfrenta o Vitória, no mesmo dia, às 19h30.

MEMPHIS ENFIM DESENCANTA

O camisa 10 mostrou todo o faro artilheiro para marcar -em cabeçada certeira- pela primeira vez em clássicos. O holandês colocou um ponto final no jejum em seu 11º jogo contra rivais paulistas. Ele ainda soma quatro assistências. O tento fez o volume subir, e muito na Neo Química Arena.

O Palmeiras quase colocou água no choppe alvinegro, após apenas 3 minutos e 10 segundos, com gol de Maurício. O tento, porém, foi anulado por impedimento de Gustavo Gómez no início da jogada.

MORAES 'IGNORA' SANÇÕES DOS EUA E VAI A CLÁSSICO

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes assistiu ao clássico em um dos camarotes da Neo Química Arena. A aparição aconteceu horas depois dele ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos com a Lei Magnitsky. O ministro teve, entre outras sanções, suas contas bancárias nos EUA bloqueadas.

O político acompanhou um 1º tempo faltoso, com Yuri Alberto perdendo pênalti e André Ramalho salvando em cima da linha. O camisa 9 do Corinthians viu Weverton impedir seu sexto gol em cima do rival e o seu time perder força no decorrer da primeira etapa. Tanto que o último lance de perigo foi o Palmeiras, em finalização de Giay interceptada pelo zagueiro mandante.

CORINTHIANS

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu (Angileri); Raniele (Charles), Martínez, Carrillo (Bidon) e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS

Weverton, Giay, Gómez, Fuchs (Micael) e Piquerez; Aníbal, Evangelista e Maurício; Facundo, Sosa (Alan) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

Público: 45.527 torcedores

Renda: R$ 3.369.505,50

Amarelos: André Ramalho, Rodrigo Garro, Raniele (COR); Gómez, Fuchs (PAL)

Gol: Memphis Depay (33'/2ºT)