Ex-Barcelona é internado após mordida de cachorro na região genital

© Getty

O atacante espanhol Carles Pérez, com passagens por Barcelona, Roma e Celta de Vigo, precisou ser internado em um hospital na Grécia após sofrer uma mordida de cachorro na região genital. O incidente ocorreu em Thermi, cidade onde o jogador reside atualmente.

De acordo com a imprensa local, Pérez tentava separar uma briga entre dois cães quando acabou sendo mordido. Ele recebeu seis pontos na região afetada e permanece hospitalizado sob observação.

Apesar do susto, o estado de saúde do atleta não é considerado grave. No entanto, ainda não há previsão de retorno aos treinos e partidas.

Atualmente, Carles Pérez defende o Aris de Salônica, clube da primeira divisão grega, motivo pelo qual vive no país.