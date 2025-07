Messi brilha na Leagues Cup e critica suspensão da MLS após punição

© Getty Images

Lionel Messi foi peça-chave na vitória do Inter Miami por 2 a 1 sobre o Atlas Guadalajara, do México, na madrugada desta quinta-feira (1º), pela Leagues Cup — torneio que reúne clubes da Major League Soccer (MLS) e da Liga MX. Com duas assistências, o craque argentino ajudou o time norte-americano a vencer nos acréscimos, mas o que mais repercutiu após a partida foram suas declarações sobre a recente suspensão imposta pela MLS.

Foi a primeira vez que Messi comentou publicamente a punição que recebeu por não comparecer ao jogo das estrelas da MLS (MLS All-Star Game), para o qual havia sido convocado. Por conta da ausência sem justificativa, o astro foi suspenso por uma partida da liga.

"No começo, senti um pouco o ritmo. Estava em sequência, jogando bem, mas não me deixaram atuar na última partida. Hoje senti isso, especialmente no primeiro tempo", disse Messi após o confronto. "Não jogar parece, à primeira vista, algo positivo, mas para mim é ruim. Preciso competir. Me sinto melhor fisicamente quando estou jogando com regularidade."

Messi também falou sobre a estreia do compatriota Rodrigo De Paul, recém-chegado ao elenco do Inter Miami:

"Nos conhecemos há bastante tempo, jogamos muitos jogos juntos. Ele traz mais qualidade para o time. Está com muita vontade. Mesmo com pouco tempo de treino, correu muito hoje — e não é fácil correr aqui com esse calor e umidade."

Inter Miami sentiu ausência de Messi em jogo anterior

No último sábado (27), o Inter Miami empatou em 0 a 0 com o FC Cincinnati pela 25ª rodada da MLS. A partida, disputada no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (Flórida), foi marcada pelas ausências de Messi e Jordi Alba, que cumpriam suspensão pelo mesmo motivo: ausência não justificada no All-Star Game.

Sem Messi, o time não conseguiu sair do empate, mesmo com outros astros como Sergio Busquets (capitão da equipe na noite) e Luis Suárez em campo.

Com a vitória sobre o Atlas, o Inter Miami chegou a 42 pontos, ocupando a quinta colocação da Conferência Leste da MLS. O líder é o Philadelphia Union, com 50 pontos e três jogos a mais. Na rodada, o Union venceu o Colorado Rapids por 3 a 1.