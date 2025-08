Paquetá tem 'destino' definido no futebol após escândalo com apostas

© Getty Images

O West Ham confirmou, esta quinta-feira (31), que Lucas Paquetá foi absolvido pela Comissão Reguladora independente das acusações feitas pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por este estar envolvido supostamente em esquemas de apostas esportivas.

O brasileiro foi denunciado por supostamente ter recebido deliberadamente cartões amarelos em vários encontros do West Ham na Premier League, para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas. Aconteceu perante o Leicester City, em novembro de 2022, Aston Villa, em março de 2023, Leeds United, em maio de 2023, e Bournemouth, em agosto de 2024. Lucas Paquetá sempre negou as acusações contra ele.

Por sua vez, o orgão que rege o futebol em Terras de Sua Majestade defendeu que, sendo considerado culpado, o atleta fosse banido, definitivamente, da prática da modalidade.

A Comissão Reguladora independente entendeu, em tribunal, não existirem provas suficiente fortes para tal julgamento.

West Ham United can confirm that an independent Regulatory Commission has cleared Lucas Paquetá of misconduct charges made against him by the Football Association for alleged breaches of FA rule E5. — West Ham United (@WestHam) July 31, 2025

"Estamos satisfeitos por Lucas ter sido inocentado. Ele manteve a sua inocência desde o início e, como clube, o apoiamos resolutamente e o apoiamos durante todo o processo. Apesar da incrível pressão sobre ele, Lucas tem atuado semana após semana pelo clube, sempre dando tudo. Tem sido um momento difícil para Lucas e sua família, mas ele permaneceu absolutamente profissional o tempo todo e agora está ansioso para traçar uma linha sob este episódio, assim como todos no West Ham United", afirmou Karren Brady, vice-presidente dos Hammers.

Lucas Paquetá também já comentou notícia. "Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra estas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada neste momento, mas gostaria de expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. Para minha esposa que nunca soltou minha mão, para o West Ham United, para os adeptos que sempre torceram por mim e para minha família, amigos e a equipe jurídica que me apoiaram – obrigado por tudo", projetou o camisola 10 do emblema londrino.

Paquetá perdeu oportunidade de rumar ao Manchester City

Vale lembrar que este caso teve influência na carreira de Lucas Paquetá. O jogador estava no radar do Manchester City, liderado por Pep Guardiola, que assumiu ser um admirador das qualidades do atleta, como para substituir Kevin de Bruyne no elenco. Tal não aconteceu e os citizens não avançaram para a sua contração.

Lucas Paquetá, de 27 anos, caminha para a sua quarta temporada com o West Ham, depois de ter já representado o Lyon e o AC Milan no futebol europeu. O percurso futebolístico começou, recorde-se, no Flamengo.