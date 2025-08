Reforço mais caro do Flamengo encanta e fica a centímetros da estreia perfeita

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Samuel Lino estreou pelo Flamengo apenas dois dias depois de desembarcar no Rio de Janeiro. Mas, apesar dos contratempos, já recebeu elogios do técnico Filipe Luís e se tornou uma boa notícia para a torcida em uma noite de derrota no Maracanã. E o primeiro jogo ficou a poucos centímetros de ser ainda melhor.

Contratação mais cara da história do Flamengo -investimento de cerca de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões, na cotação atual) mais três milhões de euros (R$ 19,5 milhões) em bônus por metas-, o atacante mostrou que pode dar uma cara diferente a um setor que vem demonstrando carência de ousadia e finalização.

"Não existe ninguém titular, não existe ninguém com vaga no time sem demonstrar em campo e com trabalho. Sabemos da qualidade do Samuel, da hierarquia que ele tem, do diferencial que ele tem quando pega a bola. É justamente o jogador que precisávamos para essa posição: desequilibrante e determinante na área adversária. O campo fala e vai jogar o melhor", disse Filipe Luís.

O camisa 16 foi acionado aos 13 minutos do segundo tempo no duelo contra o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e se tornou o jogador que mais levou perigo ao gol de Éverson. Ele, inclusive, balançou a rede nos acréscimos e fez o que seria o gol de empate, para a explosão do Maracanã, mas estava impedido.

Minutos antes, quase marcou um bonito gol ao cortar Lyanco na área e bater cruzado. A finalização parou no goleiro adversário.

CONFUSO?

Ao deixar o gramado, Samuel Lino comentou a estreia, mas admitiu ainda se sentir confuso no futebol brasileiro. Revelado pelo São Bernardo, foi vendido ao Gil Vicente, de Portugal, quando tinha apenas 19 anos.

Antes de retornar ao país de origem — e ao clube onde atuou no sub-20 -ele estava no Atlético de Madri, da Espanha.

"Me senti muito bem. Ali no começo ainda estava um pouco confuso, é muito novo o Brasil, o campeonato aqui, nunca joguei no Brasil profissionalmente. E depois eu fui me adaptando, fui melhorando e estou me sentindo bem fisicamente. Hoje a gente não pôde sair com a vitória, mas esse resultado de 1 a 0 não vai mudar nossa mentalidade de ir fora e buscar a classificação", contou Lino, ao SporTV.

Nas redes sociais, a reação da torcida foi imediata, e muitos flamenguistas já se derreteram pelo reforço recém-contrato.

Um jogador que pudesse atuar pelas pontas e dar esse desequilíbrio na defesa adversária era um dos principais objetivos do Flamengo nesta janela.

DE VOLTA

O que muitos torcedores do Flamengo podem não se lembrar é que esse é um retorno de Samuel Lino ao clube. Ele teve uma discreta passagem pelo sub-20 entre 2017 e 2018 e chegou a integrar o eleco rubro-negro campeão da Copinha em 2018, antes de voltar ao São Bernardo.