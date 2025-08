Palmeiras supera meio bilhão em reforços, mas 'maratona' mina sonho de Abel

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras superou R$ 500 milhões em contratações este ano, mas tem sofrido para transformar o sonho de Abel Ferreira em realidade. E muito por conta do mercado da bola e da maratona de jogos, que vem castigando o elenco palmeirense. "O que mais sonho e quero fazer é ter dois jogadores para cada posição", disse Abel , em abril deste ano.

O Palmeiras trouxe oito jogadores até o momento, mas Abel não consegue ter o elenco completo à disposição. Desde a volta do Mundial de Clubes, o time teve baixas por problemas físicos.

O time passou a conviver com edemas e lesões musculares na segunda metade da temporada. O clube comunicou nesta quinta-feira (31), por exemplo, que o zagueiro Bruno Fuchs teve um edema na coxa esquerda durante a partida contra o Corinthians.

Além disso, a janela de transferências já causou duas baixas ao Palmeiras: Richard Ríos (vendido para o Benfica) e Mayke (vendido para o Santos). O time também perdeu Estêvão, mas o atacante estava negociado com o Chelsea desde o meio do ano passado.

O cenário tem criado buracos no elenco do clube paulista, justamente em um momento crucial da temporada. Na próxima quarta-feira, o time define seu futuro na Copa do Brasil após derrota por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final contra o Corinthians.

Dessa forma, Abel não consegue rodar tanto o elenco, como aconteceu no início da temporada. Caso resolva poupar contra o Vitória pensando no clássico contra o Corinthians, o português será obrigado a usar pelo menos dois titulares. Ele tem apenas três zagueiros à disposição -o que impede o revezamento total da dupla de zaga- e segue sem reposição para Richard Ríos, além de Lucas Evangelista.

OS DESFALQUES DO PALMEIRAS

Seguem fora:

- Bruno Rodrigues (transição física)

- Paulinho (recuperação de cirurgia na perna)

- Murilo (lesão na coxa esquerda)

- Bruno Fuchs (edema na coxa esquerda)

- Felipe Anderson (inflamação no quadril)

Já voltaram:

- Giay (entorse no joelho) - fora contra o Mirassol

- Piquerez (trauma no ombro) - fora contra o Fluminense

CONTRATAÇÕES DE 2025

- Vitor Roque - R$ 155 milhões

- Paulinho - R$ 114 milhões

- Ramón Sosa - R$ 90 milhões

- Facundo Torres - R$ 73 milhões

- Emiliano Martínez - R$ 47 milhões

- Micael - R$ 30 milhões

- Lucas Evangelista - R$ 25 milhões

- Bruno Fuchs - emprestado

OS JOGOS DO PALMEIRAS PÓS-MUNDIAL

- 16/07, às 19h - Palmeiras 1 x 1 Mirassol (Brasileirão)

- 20/07, às 17h30 - Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG (Brasileirão)

- 23/07, às 19h - Fluminense 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

- 26/07, às 21h - Palmeiras 1 x 0 Grêmio (Brasileirão)

- 30/07, às 21h30 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras (8ªs Copa do Brasil)

- 03/08, às 19h30 - Vitória x Palmeiras (Brasileirão)

- 06/08, às 21h30 - Palmeiras x Corinthians (8ªs Copa do Brasil)

- 10/08, às 16h - Palmeiras x Ceará (Brasileirão)

- 14/08, às 21h30 - Universitario (PER) x Palmeiras (8ªs da Libertadores)

- 17/08, às 20h30 - Botafogo x Palmeiras (Brasileirão)

- 21/08, às 21h30 - Palmeiras x Universitario (PER) (8ªs da Libertadores)

- 25/08, às 19h - Palmeiras x Sport (Brasileirão)

- 27/08 - data-base das quartas de final da Copa do Brasil

- 31/08, às 18h30 - Corinthians x Palmeiras (Brasileirão)