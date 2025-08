Jesus quer juntar Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo no Al Nassr

© Getty Images

O Al Nassr parece estar determinado a ser uma das grandes surpresas da atual janela de transferências de verão. Depois de ter surpreendido a todos com a contratação de João Félix — tirando-o do Benfica — o clube saudita, capitaneado por Cristiano Ronaldo, pode estar prestes a cometer mais uma grande loucura.

Segundo informações divulgadas pelo jornal A Bola, de Portugal, o Al Nassr já entrou em contato com a equipe de representantes de Bruno Fernandes e está disposto a fazer um enorme esforço financeiro para levar o capitão do Manchester United — treinado por Rúben Amorim — para a Arábia Saudita.

Jorge Jesus é um declarado admirador de Bruno Fernandes, com quem trabalhou no Sporting, e deseja vê-lo ao lado de Cristiano Ronaldo e João Félix. No entanto, a negociação promete ser complicada, já que será preciso convencer o meio-campista a aceitar a mudança para o futebol saudita.

O interesse dos clubes da Arábia Saudita não é novo. No final da temporada passada, Bruno Fernandes recebeu uma proposta tentadora do Al Hilal, mas recusou e seguiu na Inglaterra. Os sauditas ofereciam 70 milhões de euros por temporada em um contrato de cinco anos, além de estarem dispostos a pagar 120 milhões de euros ao Manchester United pela transferência. Mesmo assim, o jogador deu um sonoro "não" à proposta.

Elogios de Rúben Amorim

O meio-campista português Bruno Fernandes brilhou em solo norte-americano, vestindo a braçadeira de capitão e marcando dois gols na vitória contra o West Ham no último domingo. O primeiro veio logo aos cinco minutos, em uma cobrança de pênalti, e o segundo aos 52, com um belo chute colocado da entrada da área.

Após o apito final, o técnico dos Red Devils, o também português Rúben Amorim, falou aos canais oficiais do clube e fez muitos elogios ao jogador de 30 anos. No entanto, aproveitou também para deixar um leve puxão de orelha sobre a maneira como Bruno, às vezes, se deixa levar pela “frustração”.

"Isso ficou bastante claro na última temporada, e dá para ver pelos gols e assistências, mas não se resume apenas a isso. Acho que agora ele tem mais jogadores que o ajudam a liderar o grupo, e isso é algo positivo. Ele é nosso líder, e é muito importante, não só dentro de campo, mas também fora dele", afirmou Amorim.

Jorge Jesus é anunciado como novo técnico de Cristiano Ronaldo

"Ele lidera pelo exemplo. Trabalha duro, está sempre disponível e, às vezes, joga com dor. O problema é que, em alguns momentos, ele se frustra e acaba perdendo um pouco o foco no trabalho. Ele quer tanto ajudar os companheiros que, às vezes, não o faz da melhor forma. Os outros precisam fazer o trabalho deles, e o Bruno, por exemplo, tem que esperar a bola chegar até ele", completou.

