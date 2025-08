Grávida, jornalista casada com jogador da NBA é mordida por tubarão

© Reprodução/Instagram @leo_boiboi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jornalista italiana Eleonora Boi, casada com Danilo Gallinar, jogador da NBA, foi mordida por um tubarão durante viagem com a família em Porto Rico. Boi está grávida de seu terceiro filho.

"Felizmente eu e meu bebê estamos bem. Agora é só me recuperar do susto e tentar perdoar esse grande amigo que me traiu. O tubarão vai ter notícias dos meus advogados em breve", disse Eleonora Boi

A jornalista teve de passar por uma cirurgia na perna. "Fui levada às pressas para o pronto-socorro e a cirurgia para consertar a minha pobre perna machucada correu bem", explicou Eleonora em suas redes sociais.

Eleonora contou um pouco sobre sua experiência nas redes sociais. "Foi o pior dia da minha vida, talvez minha avó Nella tivesse razão quando disse 'Os mares são traiçoeiros'", escreveu a jornalista, que sofreu um ferimento profundo na coxa direita - ela foi atacada na praia do Carolina Resort em Porto Rico.

A jornalista até brincou sobre perder o show do Bad Bunny por causa do ataque. "neste sábado (02), até perdemos o show do Bad Bunny, mas não se deixem enganar, é só por um bocadinho".

Leia Também: Son Heung-min anuncia saída do Tottenham e não esconde a emoção