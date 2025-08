Son Heung-min anuncia saída do Tottenham e não esconde a emoção

© Reprodução / YouTube Tottenham

É o fim de uma era na Premier League. Em uma coletiva de imprensa marcada por vários momentos emocionantes, Son Heung-min anunciou neste sábado que está de saída do Tottenham após 10 anos no clube.

Antes mesmo do início da coletiva de prévia para o amistoso entre Tottenham e Newcastle, em Seul, o craque sul-coreano colocou fim aos rumores que vinham circulando nos últimos dias. Mais tarde, explicou sua decisão.

“Decidi deixar o Tottenham neste verão. Foi a decisão mais difícil que tomei em toda a minha carreira no futebol. Foram 10 anos em um clube maravilhoso, com torcedores incríveis, e tenho lembranças muito bonitas. Foi muito difícil tomar essa decisão. Mas sinto que preciso de um novo ambiente para extrair o melhor de mim. Preciso de uma mudança. Dez anos é muito tempo”, começou dizendo o jogador, hoje com 33 anos.

“Cheguei a Londres como um garoto de 23 anos, um menino que nem sabia falar inglês. E agora saio como um homem. Estou muito orgulhoso disso. Agradeço a todos os torcedores que demonstraram tanto carinho por mim e me fizeram sentir em casa esse tempo todo. As despedidas nem sempre acontecem no momento ideal, mas acho que este é o momento certo. Espero que todos compreendam minha decisão e que a respeitem. Às vezes, passei mais tempo com meus companheiros de equipe do que com minha própria família, e isso é muito difícil. Viajamos juntos, treinamos juntos todos os dias... Todos ficaram felizes por mim, mas, por outro lado, um pouco desapontados também”, disse Son, bastante emocionado.

Aos 33 anos, Son se despede do Tottenham, clube ao qual chegou em 2015 vindo do Bayer Leverkusen. Pelo time londrino, disputou 454 partidas oficiais, marcou 173 gols e deu 101 assistências. Ao que tudo indica, o sul-coreano deve continuar sua carreira na Major League Soccer (MLS).

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, as conversas com o Los Angeles FC já estão em andamento.

