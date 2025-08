Com dois brasileiros, gigantes ingleses investem R$2.5 bi em artilheiros

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Quanto custa o gol? Na Inglaterra, quatro dos gigantes investiram somados cerca de 400 milhões de euros - R$2.5 bi - para contratar atacantes na atual janela de transferências, de olho na próxima temporada. Entre eles, dois brasileiros com passagens pela seleção.

Arsenal, Liverpool, Manchester United e Chelsea investiram pesado na busca por atacantes para a próxima temporada e movimentaram bilhões na janela de verão europeu.

Contratação mais badalada da janela, Viktor Gyokeres finalmente foi apresentado como reforço do Arsenal. Os Gunners desembolsaram 63 milhões de euros - R$400 mi - para tirar o artilheiro da Europa do Sporting, de Portugal.

O sueco marcou 39 gols em 33 jogos com a camisa dos Leões e foi o principal alvo do mercado na janela, mas tinha o desejo de jogar na Inglaterra e acabou forçando a ida ao Arsenal

Campeão inglês, o Liverpool abriu os cofres e investiu 95 milhões de euros - R$610 mi - na contratação do francês Hugo Ekitike, que jogava no Eintracht Frankfurt.

O Chelsea buscou dois reforços que já entraram em ação no Mundial de Clubes - e saíram campeões. Delap custou 35.5 milhões de euros - R$228 mi - vindo do Ipswich Town.

João Pedro mal chegou e já fez a diferença na Copa do Mundo de Clubes. Com dois gols na semifinal diante do Fluminense e o gol do título na final, o brasileiro fez valer os 63 milhões de euros - R$400 mi - investidos na sua contratação junto ao Brighton.

O Manchester United almeja recuperar os tempos de glória e não poupou esforços - nem dinheiro - para trazer alegrias ao torcedor. Foram 150 milhões de euros - R$963 mi - investidos em dois reforços de peso para o comando de ataque: o camaronês Bryan Mbeumo e o brasileiro Matheus Cunha, 75 milhões - R$481 mi - em cada.

O pontapé inicial da temporada europeia é na Supercopa da Uefa, entre PSG e Tottenham, no dia 13 de agosto.