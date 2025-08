Hakimi pode pegar até 15 anos de prisão por estupro

© Getty Images

O Ministério Público de Nanterre, na região metropolitana de Paris, formalizou nesta sexta-feira a acusação de estupro contra o lateral marroquino Achraf Hakimi, de 26 anos. A decisão agora está nas mãos do juiz de instrução responsável pelo caso, que decidirá se o jogador do Paris Saint-Germain será levado a julgamento. A investigação está em curso desde março de 2023.

Segundo informações do jornal Le Parisien, a acusação é baseada no depoimento de uma mulher de 24 anos, que afirma ter sido vítima de agressão sexual por parte do jogador. O episódio teria ocorrido em fevereiro de 2023, na residência de Hakimi, após uma troca de mensagens entre os dois pelo Instagram.

De acordo com o relato da jovem, ao chegar à casa do jogador, ela foi surpreendida com atitudes não consentidas. Alega que Hakimi a beijou à força, apalpou seus seios e, em seguida, tentou forçá-la a manter relações sexuais. Ainda segundo a denúncia, ela conseguiu sair do local e procurou ajuda com um amigo para garantir sua segurança. A queixa foi registrada na mesma noite.

Com base na denúncia, o Ministério Público abriu um inquérito em março de 2023 para investigar o caso. Desde então, Hakimi tem negado as acusações. Em entrevista ao Le Parisien, concedida em janeiro de 2025, o jogador afirmou ser alvo de uma tentativa de extorsão.

— A verdade é que, quando se é bem-sucedido e as coisas correm bem, tornamo-nos um alvo fácil para certas pessoas. Isso me ensinou que não se pode confiar em muita gente à nossa volta. Queriam chantagear-me e foi por isso que apresentamos uma queixa — declarou Hakimi na ocasião.

A defesa do atleta sustenta que o encontro entre os dois foi consensual e alega que a denúncia tem motivação financeira. Os advogados afirmam que não há provas que sustentem a acusação de estupro e que Hakimi tem colaborado com todas as etapas do processo.

Durante todo o desenrolar do caso, o Paris Saint-Germain tem demonstrado apoio ao jogador. De acordo com o Le Parisien, o clube manteve a postura de respaldo a Hakimi, mesmo após o avanço das investigações.

Com o Ministério Público solicitando formalmente a abertura do julgamento, caberá agora ao juiz de instrução analisar as evidências reunidas e determinar se o processo seguirá para o tribunal. A decisão pode ser tomada nos próximos dias, o que deve trazer novos desdobramentos para o caso.

Enquanto isso, o jogador segue atuando normalmente pelo clube francês, aguardando a definição da Justiça.

Leia Também: Com dois brasileiros, gigantes ingleses investem R$2.5 bi em artilheiros