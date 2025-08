Brasil vence Colômbia nos pênaltis em final dramática da Copa América feminina

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasil e Colômbia fizeram um jogo tenso na decisão da Copa América feminina neste sábado (2), que teve agressões, reviravoltas, brilho de Marta e disputa por pênaltis. Ao fim do confronto no estádio Casa Blanca, em Quito, o placar apontou triunfo por 5 a 4 da formação verde-amarela nos tiros da marca penal, após empate por 4 a 4.

As colombianas chegaram a sentir o gosto daquela que seria a sua primeira conquista na competição. Então, apareceu Marta, que marcou no último lance do segundo tempo e forçou a prorrogação, na qual voltou a balançar a rede. Mas a Colômbia acertou batida de falta no segundo tempo extra, o que tornou necessários os chutes de desempate.

A própria Marta teve nos pés a bola do campeonato e bateu mal, parando na goleira Tapia. A disputa prosseguiu até a oitava rodada de cobranças. Luany acertou a rede pelo Brasil, que contou com uma defesa de Lorena na conclusão de Carabali para, enfim, encerrar uma decisão que se estendeu da tarde para a noite de sábado (2) no Equador.

Leia Também: Hakimi pode pegar até 15 anos de prisão por estupro