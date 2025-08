Jogador brasileiro morre afogado em praia fluvial em Portugal

© Facebook GD Caldelas

O futebol português está de luto. O jogador brasileiro Jeferson Merli morreu afogado na tarde deste sábado. A informação foi confirmada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais pelo Grupo Desportivo de Caldelas, clube localizado no município de Amares, em Braga, com o qual ele havia renovado contrato recentemente.

Segundo informações divulgadas pelo Jornal de Notícias, o jovem brasileiro de 27 anos estava de férias na Praia Fluvial de Pereiró, em Terras de Bouro, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, quando acabou se afogando.

O acidente aconteceu na freguesia de Vilar da Veiga, no município de Terras de Bouro. O corpo foi encontrado pelas autoridades por volta das 21h30 de sábado, já sem vida.

O jogador, que recentemente havia renovado contrato com o GD Caldelas, era uma figura muito querida no clube, que disputa divisões distritais da Associação de Futebol de Braga, não apenas pelo desempenho em campo, mas também pelo seu caráter.

“É com enorme tristeza e profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso goleiro Jeferson Merli. O Jeferson, que havia renovado recentemente com o nosso clube, nos deixa não apenas sua dedicação dentro de campo, mas também a amizade, o profissionalismo e o espírito de união que sempre o caracterizaram”, escreveu o clube minhoto em nota nas redes sociais.

“Neste momento de dor, o Caldelas expressa sua solidariedade e envia as mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Nosso clube jamais esquecerá sua entrega e a marca que deixou em todos nós. Descanse em paz, Jeferson”, finalizou o clube do norte de Portugal.

O Grêmio Ourinhos, clube em que o goleiro atuou na categoria sub-18, também publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais:

“É com imenso pesar que anunciamos o falecimento de Jeferson Merli, aos 27 anos, ex-goleiro da nossa equipe sub-18 em 2016. Atualmente, Jeferson era goleiro do GD Caldelas, na região de Braga, em Portugal. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”, escreveu o clube brasileiro.

“Hoje era pra ser um dia de comemorações. Há exatos 10 anos iniciávamos nossas atividades na cidade de Ourinhos; há exatos 9, você era um dos nossos destaques e nossa segurança dentro de campo. Descanse em paz, garoto, muito obrigado por tudo. Você será sempre lembrado por todos os nossos atletas, amigos, comissão e torcedores do Grêmio Ourinhos”, concluiu a homenagem.

Jeferson Adriano Merli nasceu em 15 de janeiro de 1998, no Brasil, e morava em Braga.



Fez grande parte de sua formação em clubes menos conhecidos no futebol brasileiro antes de se transferir para a Europa em 2019. Em Portugal, defendeu os clubes Condor SC, Águias da Graça, AD Lage 2022 e Terras de Bouro.

