Jogador do Real Madrid pode ser preso por divulgar pornografia infantil

© Getty Images

O Ministério Público da Espanha pediu dois anos e meio de prisão para o zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid, por envolvimento na divulgação de um vídeo íntimo com conteúdo sexual envolvendo uma menor de idade, de acordo com informações da rádio espanhola Cadena SER.

Outros três jogadores, que atuavam nas categorias de base do clube e deixaram a equipe após o episódio, são acusados de delitos mais graves e podem ser condenados a até quatro anos e sete meses de prisão.

De acordo com a denúncia apresentada pela promotoria, os três ex-jogadores mantiveram relações sexuais com consentimento com duas adolescentes em um quarto de hotel nas Ilhas Canárias. Uma das jovens tinha 18 anos, e a outra, 16. As relações foram gravadas sem o consentimento das vítimas e o vídeo foi posteriormente distribuído entre terceiros.

A promotora do caso atribuiu aos três jogadores os crimes de violação da intimidade e distribuição de pornografia infantil, devido à presença de uma menor de idade nas imagens. O nome dos outros atletas não foi divulgado, mas a investigação aponta que todos deixaram o clube após o início do processo.

No caso de Asencio, a promotoria detalha que ele não participou do ato sexual. O zagueiro teria solicitado o vídeo a um dos envolvidos, exibido o conteúdo a um amigo e, em seguida, apagado as imagens. Ainda assim, a promotora defende que a conduta não deve ficar impune, embora reconheça que a gravidade é menor. Por isso, ele responde por dois crimes contra a intimidade.

Até o momento, o Real Madrid não se pronunciou publicamente sobre o caso. O clube também não confirmou se pretende afastar o jogador durante o andamento do processo. A Justiça da Espanha ainda não definiu a data do julgamento.

Leia Também: Jogador brasileiro morre afogado em praia fluvial em Portugal