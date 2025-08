Norris vence GP da Hungria e Bortoleto tem o seu melhor resultado na F1

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto Gabriel Bortoleto, 20, conquistou neste domingo (3) seu melhor resultado em sua temporada de estreia na F1. O jovem brasileiro da Sauber completou o GP da Hungria na sexta colocação, em prova que teve dobradinha da McLaren.

A vitória no circuito de Hungaroring, na cidade de Mogyorod, foi do britânico Lando Norris, seguido de perto pelo companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri. Completou o pódio o britânico George Russell, da Mercedes.

A liderança do campeonato ainda é de Piastri, agora com 284 pontos, mas diminuiu sua vantagem para Norris, que soma 275. Aparece em uma distante terceira colocação o atual tetracampeão da F1, o holandês Max Verstappen, com 187.

Já Bortoleto mais do que dobrou sua pontuação. O brasileiro tinha seis pontos, fruto de um oitavo lugar na Áustria e um nono na Bélgica. Com a ótima corrida realizada na Hungria, chegou aos 14 e assumiu a 17ª colocação geral na temporada.

É notória a evolução do jovem, que teve muitas dificuldades no primeiro semestre e vem se encontrando na principal categoria do automobilismo. Ele esteve na zona de pontuação em três das últimas quatro corridas.

Confira o resultado do GP da Hungria

1. Lando Norris (GBR, McLaren)

2. Oscar Piastri (AUS, McLaren)

3. George Russell (GBR, Mercedes)

4. Charles Leclerc (MON, Ferrari)

5. Fernando Alonso (ESP, Aston Martin)

6. Gabriel Bortoleto (BRA, Sauber)

7. Lance Stroll (CAN, Aston Martin)

8. Liam Lawson (NZL, Racing Bulls)

9. Max Verstappen (HOL, Red Bull)

10. Kimi Antonelli (ITA, Mercedes)

11. Isack Hadjar (FRA, Racing Bulls)

12. Lewis Hamilton (GBR, Ferrari)

13. Nico Hülkenberg (ALE, Sauber)

14. Carlos Sainz (ESP, Williams)

15. Alexander Albon (TAI, Williams)

16. Esteban Ocon (FRA, Haas)

17. Yuki Tsunoda (JAP, Red Bull)

18. Franco Colapinto (ARG, Alpine)

19. Pierre Gasly (FRA, Alpine)

Não completou

20. Oliver Bearman (GBR, Haas)

Leia Também: Jogador do Real Madrid pode ser preso por divulgar pornografia infantil