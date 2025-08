Calderano é campeão em Foz do Iguaçu e chega a seu terceiro título consecutivo

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Hugo Calderano, 29, venceu neste domingo (3) o WTT de Foz do Iguaçu, no Paraná, e chegou ao seu terceiro título consecutivo no circuito de tênis de mesa.

A semifinal e a final foram disputadas neste domingo. Primeiro, de manhã, ele passou pelo sul-coreano Junsung Oh; depois, na decisão, venceu o alemão Benedikt Duda em partida disputada, por 4 sets a 3 (11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8).

O jogador tornou-se assim o primeiro não asiático a conseguir três vitórias seguidas no circuito. Também conquistou o título em Buenos Aires, em julho, e na Eslovênia, em junho. A vitória na final em Foz do Iguaçu foi a 26ª seguida do mesa-tenista, que é o número 3 no ranking mundial da modalidade.

Calderano esteve envolvido numa polêmica no mês passado. Ele não pôde disputar o torneio Grand Smash Las Vegas porque não obteve autorização de entrada nos Estados Unidos a tempo por uma viagem a Cuba para disputar um torneio.

O atleta tem cidadania portuguesa. Como os países da União Europeia fazem parte de um programa de isenção de vistos, ele precisaria apenas informar sua entrada nos EUA por meio do sistema ESTA (sigla em inglês para Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem).

No entanto, com a demora maior do que a habitual para receber a confirmação de sua autorização, Hugo procurou as autoridades dos EUA. O brasileiro, então, foi informado que não estava mais elegível para a dispensa do visto por causa de uma viagem a Cuba em 2023, quando ele disputou o Campeonato Pan-Americano e um evento de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos", disse ele na ocasião.