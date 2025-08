Palmeiras e Corinthians usam mesma estratégia e são salvos por 'poupados'

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Corinthians decidem quem avança às quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, mas o duelo já começou neste final de semana no Brasileiro. De olho no Dérbi, Abel Ferreira e Dorival Junior usaram a mesma estratégia.

Os dois clubes pouparam seus titulares na rodada do Brasileiro. O Corinthians só teve Hugo Souza e André Ramalho entre os titulares contra o Fortaleza, enquanto o Palmeiras entrou em campo com o time todo reserva (até o goleiro Weverton foi poupado do jogo do Barradão).

"Poupados" salvaram rodada para ambos, mas o Palmeiras segurou mais seus jogadores. Dorival colocou em campo Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro e Matheuzinho logo na volta do intervalo, Carrillo entrou aos 19 minutos do 2º tempo e o peruano foi o autor do gol de empate já no fim.

Abel Ferreira optou por segurar sua "cavalaria" e só colocou os titulares em campo aos 19 minutos do 2º tempo. Facundo Torres, Vitor Roque, Ramón Sosa e Piquerez entraram no jogo, e apesar do Vitória abrir 2 a 0, a equipe foi buscar o empate. Sosa sofreu pênalti e Piquerez converteu. No fim, Sosa cruzou e Flaco empatou de cabeça.

O jogo no Barradão pesou na decisão palmeirense de poupar seus atletas. O clima em Salvador e o campo do Barradão foram motivos de preocupação para a comissão técnica.

O Corinthians também optou pelos reservas, ainda mais com seus principais jogadores retornando de lesões. Dorival afirmou após o jogo que Garro, Yuri Alberto e Memphis fizeram pouquíssimos jogos juntos desde que ele assumiu a equipe por problemas físicos, e a baixa minutagem deles contra o Fortaleza será fundamental para que cheguem bem contra o Palmeiras (eles só jogaram 45 minutos).

O Alvinegro venceu o jogo de ida na Neo Química Arena por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, e joga por um empate para se classificar na Copa do Brasil. O Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar de forma direta. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.