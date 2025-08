Flamengo lança reforços longe do ideal físico, oscila e vê futebol diminuir

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As contratações recentes do Flamengo foram unânimes em dizer que ainda precisavam evoluir fisicamente - principalmente Saúl e Emerson Royal. Mas isso não impediu que eles já fossem lançados por Filipe Luís nos dois últimos jogos do Flamengo.

O momento coincide com uma oscilação de desempenho e resultados. O Flamengo perdeu na Copa do Brasil e empatou no Brasileirão - ainda que sustente a liderança do campeonato.

"Óbvio que estou longe do que eu pretendo, do que posso entregar. Fiquei muito tempo fora dos gramados. Mas é me adaptar o quanto antes", admitiu Emerson Royal, que entrou no segundo tempo contra o Atlético-MG e foi titular diante do Ceará.

A parte física é um ingrediente relevante em um time que também precisa se entrosar melhor com os novatos.

O uso do trio foi uma surpresa no jogo contra o Atlético-MG. Contra o Ceará, eles já tiveram mais tempo em campo.

Samuel Lino foi quem mais atuou entre os recém-contratados do Fla. Teve 32 minutos (sem considerar acréscimos) diante do Galo e ficou o jogo todo em campo contra o Ceará.

Royal também aumentou sua carga de minutos. Somou os 18 (sem acréscimos) do duelo passado com mais 85 do jogo de ontem.

Saúl é quem ainda apresenta mais dificuldades. Fez o segundo tempo inteiro contra o Ceará e teve 11 minutos diante do Atlético-MG.

O técnico Filipe Luís argumentou que os jogadores já começaram a entender o modelo de jogo e reconheceu que talvez tenha usado Samuel Lino além da conta.

Mas a atitude dele mostra uma urgência, até pelo contexto das peças que saíram ou estão indisponíveis. Na lateral-direita, Royal é o substituto de Wesley. Para dosar a carga de Varela, era fundamental que ele jogasse logo.

Saúl entrou contra o Ceará em uma função parecida com a Gerson. Um meia articulador aberto pela ponta direita. Não passou nem perto do que o ex-capitão conseguia executar no auge físico.

Já Samuel Lino, ainda que seja o reforço mais caro, mostra a carência na ponta esquerda. Cebolinha estava em má fase e teve tendinite. Michael também vem de problema no tornozelo. Contra o Ceará, Luiz Araújo, uma alternativa improvisada por ali, foi poupado.

"É verdade que temos incorporações novas. Uma janela extraordinária do clube e que alguns jogadores chegaram sem ter tempo de treino na equipe onde estavam. Alguns estavam de férias. Hoje o Lino jogou 90 minutos. Não sei se era indicado para ele, mas vai se adaptar e já se adaptou rápido ao nosso modelo de jogo", disse o técnico do Flamengo.

Por outro lado, Filipe Luís evita atribuir a oscilação ao contexto físico geral do time.

Na tarde desta segunda-feira )(, o Flamengo apresenta mais uma contratação: Carrascal, dono do status de reserva de Arrascaeta. O papel é relevante já de imediato porque o uruguaio deixou o jogo ontem ainda no intervalo, com dores musculares na coxa esquerda.

A necessidade por opções se revela até pela utilização de Victor Hugo novamente. Cria da base, ele passou uma temporada emprestado ao futebol turco, esteve prestes a sair em definitivo, mas ficou. Foi relacionado contra o Ceará e entrou na reta final da partida.

O Flamengo não conseguirá colocar os reforços a plenos pulmões na quarta-feira, contra o Atlético-MG. Mas precisa jogar o suficiente para vencer fora de casa se quiser avançar na Copa do Brasil.