'Eu não preciso motivar Hamilton', diz chefe após Lewis se chamar de inútil

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Quando Fred Vasseur sentou para sua entrevista coletiva pós-GP da Hungria, deu um longo suspiro. A prova que deveria lhe dar tranquilidade após a confirmação da renovação de seu contrato foi mais um fim de semana cheio de dramas. O principal deles sendo a evidente frustração de Lewis Hamilton, sem conseguir encontrar respostas para suas dificuldades na primeira temporada na Scuderia.

O heptacampeão da F1 surpreendeu pela negatividade demonstrada após a classificação do GP da Hungria, em que ficou em 12º e viu o companheiro Charles Leclerc ser o pole position. "Sou inútil, provavelmente a equipe precise trocar de piloto", disse ele.

Após também chegar em 12º na corrida, Hamilton disse que continua se sentindo da mesma forma e não quis retirar as declarações. Questionado se estava animado para o retorno da F1 após as três semanas de férias até o GP da Holanda, contudo, o britânico disse que "com certeza" e salientou que "ainda ama" o esporte.

Para Vasseur, é justamente essa intensidade que fez com que Hamilton se tornasse sete vezes campeão do mundo.

Na sua ex-equipe, a Mercedes, Hamilton contou com palavras de suporte de Toto Wolff. Vasseur conhece Hamilton há mais tempo que Wolff, pois trabalhou com o inglês ainda nas categorias de base, mas foi com o austríaco que o britânico venceu seis dos seus sete títulos.

O austríaco comparou a jornada de Hamilton nos últimos anos com a da própria Mercedes, que vem sofrendo para se encontrar desde que a F1 adotou o regulamento com o efeito-solo, em 2022. Apesar de terem subido ao pódio na Hungria com George Russell, eles estão passando também por um momento de crise, tendo de voltar a uma configuração antiga do carro para tentar buscar uma solução.

"Da mesma forma que a Mercedes teve um desempenho abaixo do esperado neste último conjunto de regras, nunca ficamos gostamos do carro de efeito solo, isso o afeta. Talvez esteja ligado ao estilo de pilotagem."

De fato, as dificuldades de Hamilton estão ligadas a características do atual regulamento, mas a frustração dele só cresce porque ele não consegue encontrar respostas duradouras, especialmente em classificações, quando ele não tem confiança e acaba exagerando ao tentar compensar isso.

Vasseur lembrou como Hamilton esteve perto de Leclerc na classificação na Hungria até o monegasco passar por pouco para o Q3 e o inglês ser eliminado. Mas claramente isso não é o suficiente para um heptacampeão e ele é o primeiro a reconhecer isso.

Hamilton chegou em Budapeste falando sobre as várias reuniões que têm sido feitas na Ferrari, em que ele leva documentos preparados usando suas anotações nas corridas para tentar evitar que o mesmo aconteça no novo regulamento.