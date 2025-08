Hamilton vive pesadelo com Ferrari em pista onde era praticamente infalível

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O circuito de Hungaroring sempre foi uma espécie de bola de segurança na vitoriosa carreira de Lewis Hamilton, mas o GP da Hungria de 2025 com certeza terá um sabor amargo entre as memórias do piloto britânico.

Em um fim de semana em que nada funcionou bem, o heptacampeão mundial fez apenas o 12º tempo no treino de classificação e, após sair da pista durante a corrida, não conseguiu sequer entrar na zona de pontuação, permanecendo no lugar de onde largou - o pior resultado que já obteve em Hungaroring, com exceção de 2010, quando não terminou.

Lewis Hamilton estreou na Fórmula 1 em 2007 e, desde então, disputou 19 corridas na Hungria. Em 17 delas, ele esteve ao menos na zona de pontuação.

O piloto britânico é simplesmente o maior vencedor da história do circuito. Ele foi o primeiro colocado oito vezes em Hungaroring - e subiu ao pódio em outras posições em mais quatro oportunidades.

Os problemas no treino classificatório também não fazem parte da rotina de Hamilton. Ele já foi pole position nove vezes no circuito húngaro.

Agora, Lewis Hamilton -e a Ferrari- têm uma pausa de três semanas até a próxima corrida. A F1 volta apenas no dia 31 de agosto, no GP da Holanda.

Após a corrida, Hamilton apontou problemas internos na Ferrari e disse que o sentimento no fim de semana foi inédito na carreira. Antes, após a classificação, o heptacampeão mundial disse que talvez deveria ser trocado.