Brasileiro caminha para 2º turno com Fla com 36% de chances de título

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A uma rodada do fim do 1º turno, o líder Flamengo aparece com mais de 12% de chances de título do que o Cruzeiro, que possui a mesma pontuação na ponta da tabela. O cálculo é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O Flamengo registra 36,8% de possibilidade de faturar a taça, seguido pelo Cruzeiro, com 24,2%. Na tabela, ambos possuem 37 pontos e 11 vitórias, com o time carioca estando à frente pelo saldo de gols e com um jogo a menos.

O Palmeiras é o terceiro na lista, com 23%. O clube está a quatro pontos dos líderes, mas chega à 19ª rodada com duas partidas em atraso.

Bahia, Mirassol e Botafogo são os outros que possuem chances superiores a 1% -respectivamente 6,8%, 4,5% e 1,4%. Os demais têm probabilidades ainda mais remotas, segundo os números.

Já na ponta de baixo da tabela, o Sport se segura por fios contra o rebaixamento, com 94,4% de risco de queda. O time só conquistou seis pontos em 16 confrontos, ainda sem nenhuma vitória.

O Juventude também tem números altos, com 69,4%, enquanto outros três aparecem com mais de 40% de risco. São eles: Santos (43,4%), Vasco (42,8%) e Fortaleza (42,7%).

Os duelos da 19ª rodada, a última antes do returno, serão disputados no próximo final de semana. Os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil ocorrem no meio desta semana.

CHANCES DE TÍTULO

- Flamengo: 36,8%

- Cruzeiro: 24,2%

- Palmeiras: 23%

- Bahia: 6,8%

- Mirassol: 4,5%

- Botafogo: 1,4%

- Atlético-MG: 0,097%

- RB Bragantino: 0,69%

- Fluminense: 0,62%

- São Paulo: 0,54%

- Ceará: 0,2%

- Inter: 0,079%

- Corinthians: 0,072%

- Grêmio: 0,024%

- Santos: 0,015%

- Vasco: 0,010%

- Fortaleza: 0,007%

- Vitória: 0,005%

- Juventude: 0,002%

- Sport: 0%

RISCOS DE REBAIXAMENTO

- Sport: 94,4%

- Juventude: 69,4%

- Santos: 43,4%

- Vasco: 42,8%

- Fortaleza: 42,7%

- Vitória: 31,6%

- Grêmio: 26,8%

- Inter: 14,3%

- Corinthians: 10,4%

- Ceará: 9,3%

- Fluminense: 4,9%

- São Paulo: 3,2%

- Atlético-MG: 2,6%

- RB Bragantino: 2,5%

- Botafogo: 1,4%

- Mirassol: 0,18%

- Bahia: 0,13%

- Palmeiras: 0,011%

- Cruzeiro: 0,001%

- Flamengo: 0%