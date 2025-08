Com 'empurrão' de Neymar, Santos vence e deixa o Z4 do Brasileirão

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos contou com uma noite iluminada e destruidora de Neymar, venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão ao término da 18ª rodada.

Neymar participou de todos os gols do jogo. Ele fez o primeiro e o terceiro, além de criar a jogada do segundo, marcado por Barreal. Wilker Ángel marcou pelo Juventude.

O jogo teve olhares da seleção brasileira. Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CBF, e Juan, gerente técnico da seleção, acompanharam ao jogo em uma das tribunas do Morumbis.

O resultado tirou o Santos da zona de rebaixamento. O time chegou aos 18 pontos e assumiu a 15ª colocação. O Juventude, por outro lado, segue com 11 e é o 19° colocado.

O Santos volta a campo no próximo domingo, quando visita o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília). Na segunda-feira, o Juventude recebe o Corinthians, às 20h. Os dois jogos valem pela 19ª rodada do Brasileirão.

"AQUI QUEM MANDA SOU EU"

Neymar reencontrou o Morumbis após 13 anos -e manteve o bom desempenho de antes. Desde sua estreia no estádio, ele havia feito 11 jogos -nove pelo Santos e dois pela seleção- e marcado nove gols.

O camisa 10 do Santos foi o dono do jogo no reencontro com o estádio. Participativo, ele jogou a partida inteira, carimbou todas as jogadas ofensivas do Santos, fez o gol que abriu o placar, teve participação importante no segundo em jogada rápida e fechou o jogo com a precisão de sempre nos pênaltis. Como defensor, ajudou a pressionar a saída de bola do adversário.

Mas a irritação não deixou de aparecer. Neymar se desentendeu com dois adversários durante a partida. Antes do intervalo, ele bateu boca com o volante Caíque e com o zagueiro Wilker Ángel. Na etapa final, o astro voltou a se estranhar com Caíque ao tentar roubar uma bola do rival já com o jogo parado -o volante se irritou e deu um empurrão no camisa 10 do Santos, causando o amarelo para ambos.

Neymar ainda deixou um recado após o terceiro gol. O atacante tirou a bandeira de escanteio, ergueu o símbolo do Santos e disparou: "aqui quem manda sou eu".

SANTOS

Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser (Mayke), Barreal (Escobar) e Tiquinho Soares (Luca). Técnico: Cléber Xavier

JUVENTUDE

Ruan Carneiro; Reginaldo, Wilker Ángel (Abner), Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque (Daniel Giraldo), Jadson e Mandaca; Ênio (Marlon), Gabriel Veron (Batalla) e Gilberto (Taliari). Técnico: Gerson Ramos

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de França Costa (RN)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Neymar (36'/1°T), Barreal (39'/1°T), Wilker Ángel (45'/1°T), Neymar (34'/2°T)

Cartões amarelos: Marcos Paulo, Wilker Ángel, Caíque (JUV), Gabriel Bontempo, Rollheiser, Neymar (SAN)

Público: 37.485

Renda: R$ 2.853.811,25