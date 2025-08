David Luiz vai para o Chipre pensando em futura carreira no futebol

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro David Luiz rescindiu com o Fortaleza para jogar no Pafos, do Chipre. A troca de clube e continente é pensando nos próximos passos dentro do futebol. O zagueiro de 38 anos assinou contrato de três anos. Mas David Luiz já sabe que quer ser técnico e vai fazer o curso da Uefa.

O Pafos faz parte da Total Sports Football Holding, cujo dono é o empresário russo, nascido na Hungria e com cidadania britânica, Roman Dubov.

Já há alguns anos ele mapeia o mercado brasileiro para comprar um clube e incorporá-lo à rede. Houve um flerte com o Londrina, por exemplo.

David Luiz enxerga na aproximação uma contribuição não só na reta final da carreira como jogador, mas na carreira como treinador,

PARA ONDE MAIS O RUSSO OLHA

Dubov ainda não entrou no mercado de elite da Europa, não tem clubes nas cinco principais ligas, por exemplo.

Os principais membros da família encabeçada pelo Pafos são o Riga, da Letónia, e Rodina, da segunda divisão russa.

Dubov ainda conta com clubes menores nos Emirados Árabes como espaço para desenvolvimento de jogadores.

Além do mercado brasileiro, o grupo está de olho em ampliar os negócios na segunda divisão francesa, virar acionista minoritário de algum clube na Espanha, além de entrar nos mercados de China e Ucrânia.

O UOL apurou que David Luiz se vê dentro desse futuro. E não tem dúvidas de que ser treinador é o próximo passo.

Nos clubes pelos quais passou recentemente, notadamente Flamengo e Fortaleza, ele tem buscado um papel de aconselhamento e liderança, mesmo quando está fora de campo.

Já foi "mentor" de Rodinei, em relação ao comportamento nos treinos no Flamengo. E também recentemente ganhou elogios públicos de Deyverson, com quem dividiu o vestiário no Fortaleza.

O técnico do Pafos nesta terça-feira (5) é o espanhol Juan Carlos Carcedo, que foi assistente de Unai Emery entre 2006 e 2019.