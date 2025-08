Neymar detona gramado sintético do Allianz

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Voltando a atuar no estádio do Morumbi com a camisa do Santos após um hiato de 13 anos, Neymar teve atuação de destaque na noite de segunda-feira (4) com dois gols na vitória por 3 a 1 contra o Juventude, em resultado que tirou o time praiano da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Após a partida, o camisa 10 fez questão de elogiar o gramado do estádio e aproveitou para disparar críticas contra a grama sintética do Allianz Parque.

"Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões. O Morumbi é muito bom e me sinto melhor. Me sinto bem nesse campo", afirmou o jogador, que havia atuado pela última vez no estádio do São Paulo defendendo o Santos em abril de 2012, em vitória também por 3 a 1 contra o tricolor, pelas semifinais do Campeonato Paulista.

O confronto entre Santos e Palmeiras no estádio do alviverde está programado para acontecer apenas no dia 30 de novembro, pela 32ª rodada do Brasileiro.

Antes, o Santos de Neymar encara o Atlético-MG na Arena MRV, no dia 14 de setembro, e o Botafogo no Nilton Santos, em 19 de novembro, que também usam a grama sintética.

No início do ano, Neymar foi um dos signatários de manifesto que já se colocava contra os gramados sintéticos no futebol brasileiro.

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos", dizia o texto intitulado "Futebol é natural, não sintético!", que também foi assinado por nomes como Gabigol, Philippe Coutinho e Thiago Silva.

"Objetivamente, com o tamanho e a representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção."

Embora muitos boleiros relatem que as travas das chuteiras ficam mais presas às fibras de gramado artificiais -o que contribuiria para lesões ligamentares-, ainda são inconsistentes as pesquisas sobre o assunto. Há uma série de estudos acadêmicos publicados o tema, com conclusões diferentes.

"Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário: recente estudo publicado pela revista The Lancet Discovery Science aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais", disse o Palmeiras na ocasião, em resposta ao manifesto.

O referido estudo da Lancet chegou a apontar que a incidência de lesões é 14% menor no gramado artificial. A superfície estável e homogênea pode contribuir para a prevenção, observaram os autores. O que os jogadores argumentam, no entanto, é que os campos de grama bons, como devem ser nos campeonatos de primeira linha, têm também superfície estável e homogênea.