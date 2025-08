Abel terá dupla de zaga no Dérbi que só conhece vitórias e quebra tabus

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras terá no jogo decisivo contra o Corinthians, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, dois zagueiros que só venceram quando começaram juntos no time titular e estão acostumados a quebrar tabus: Gustavo Gómez e Micael.

Murilo, que poderia ser surpresa no Dérbi, será preservado pelo Palmeiras pensando no futuro da temporada. O zagueiro sofreu uma lesão na coxa esquerda no Mundial de Clubes, iniciou o processo de transição física, mas ainda não está à disposição -ele sequer participou de atividades com o grupo na semana.

O UOL apurou que existe uma cautela em relação ao atleta para não acontecer uma nova lesão em uma volta acelerada (ainda mais com temporada sendo disputada até o fim de dezembro).

O Palmeiras corre contra o tempo para ter Bruno Fuchs à disposição, mas ele também não treinou com o grupo e é provável baixa. O defensor se recupera de um edema na coxa esquerda, que sentiu no jogo de ida contra o Corinthians, e não participou do treino desta segunda-feira (04). Ele segue processo de recuperação. Aníbal Moreno sentiu a mesma lesão, mas na outra coxa, durante o Mundial contra o Al Ahly e só retornou na prorrogação das oitavas de final contra o Botafogo.

Os zagueiros 100% saudáveis e à disposição são Benedetti, Micael e Gustavo Gómez. Benedetti e Micael não passaram confiança contra o Vitória, mas Micael tem um trunfo a seu favor.

Micael e Gómez nunca perderam quando começaram jogos juntos no time titular: Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras, Palmeiras 2 x 0 Corinthians, Inter 0 x 1 Palmeiras, Fortaleza 1 x 2 Palmeiras e Fluminense 1 x 2 Palmeiras.

Em três, destes cinco jogos, foram quebrados tabus: o Palmeiras impôs a primeira derrota do ano ao Internacional (eram 17 jogos invictos entre Gaúchão, Brasileirão e Libertadores), depois bateu o Fortaleza após 24 partidas sem saber o que é perder no Castelão e voltou a vencer o Fluminense após oito anos no Maracanã.

Micael teve um bom início no Paulistão e foi titular na partida contra o Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes. Ele não tem agradado a torcida, mas assinou com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2029.

Palmeiras e Corinthians, na quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.