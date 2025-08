Treta entre Memphis e Félix marca treino do Corinthians antes do Dérbi

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS - O último treino do Corinthians antes do Dérbi contra o Palmeiras foi bastante quente, no CT Joaquim Grava. A atividade chegou a ser encerrada após uma discussão forte entre Memphis Depay e Félix Torres.

A coluna apurou que o treino tático de titulares contra reservas começou bastante "pegado". Os atletas estavam com muita vontade, segundo fontes que acompanharam a atividade.

No entanto, Félix se empolgou em uma "entrada" em Memphis, que não gostou da atitude do equatoriano. O holandês esbravejou fortemente contra o defensor.

Segundo o ge, que revelou a discussão, o executivo Fabinho Soldado precisou entrar em campo para acalmar os ânimos.

Os atletas não chegaram a vias de fato, e o treinamento continuou com os titulares sendo deslocados para outro campo do CT Joaquim Grava.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida foi vencido pelo time de Parque São Jorge por 1 a 0, com gol de Memphis, na Neo Química Arena.