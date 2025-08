Justiça condena mais um ex-dirigente do Inter por desvios milionários no clube

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emídio Marques Ferreira, ex-vice presidente de patrimônio do Internacional, foi condenado nesta terça-feira (5) pela Justiça a dez anos e seis meses de prisão, em regime fechado, por crimes cometidos no exercício do cargo entre 2015 e 2016.

De acordo com a sentença, ele também terá de indenizar o clube em R$ 607 mil por sua participação em um esquema de desvios de verbas. Cabe recurso.

A reportagem procurou a defesa de Ferreira, mas não houve manifestação até a publicação deste texto.

Segundo investigações do MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul), Ferreira, juntamente com Vitorio Piffero, ex-presidente do clube gaúcho, e Pedro Affatato, ex-vice-presidente de finanças, desviaram um valor superior a R$ 13 milhões –todos precisarão ressarcir o montante.

Piffero foi condenado a 12 anos e três meses de detenção, com pagamento de 135 salários mínimos de multa pelos crimes de lavagem de dinheiro e estelionato.

Pelos mesmos crimes e uma acusação adicional de organização criminosa, Affatato foi condenado pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do TJ-RS a 76 anos, um mês e 15 dias de reclusão e pagamento de 675 salários mínimos.

A defesa de Piffero disse que ele é inocente e que não há provas suficientes para sua condenação. Já a advogada de Affatato informou que vai se manifestar apenas nos autos do processo.

As sentenças são consequências da Operação Rebote, do MP-RS, que apurou ilegalidades no comando do clube naquele biênio, sobretudo nas obras de reforma do estádio Beira-Rio. Os três dirigentes ainda podem recorrer.