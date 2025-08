Everaldo engrena após coro, manda ídolo para o banco e vira talismã no Fluminense

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os insistentes gritos "Chuta, Everaldo" da torcida do Fluminense durante o Mundial parecem ter dado resultado. Após ouvir e ter de lidar com o coro, o atacante engrenou na volta da equipe ao Brasil.

NOVO TALISMÃ?

Everaldo vive bom momento no Fluminense. O centroavante anotou três gols nos últimos dois jogos, chegou a oito na temporada e se tornou o vice-artilheiro do time no ano -Cano balançou as redes em 16 oportunidades.

O ídolo foi para o banco. Titular durante o Mundial após se recuperar de lesão, Cano teve atuações discretas na volta às competições nacionais e viu o "rival" da posição ganhar força. O argentino, inclusive, chegou a ficar de fora dos relacionados para o clássico contra o Flamengo.

Enquanto se firma, Everaldo assume o posto de "talismã": o Fluminense venceu todos os jogos em que o camisa 9 marcou pelo menos um gol em 2025 -são seis partidas ao todo.

Mas nem sempre a moral esteve lá em cima... No Mundial, o camisa 9 foi alvo da torcida, principalmente após não finalizar um lance ao ficar cara a cara com o goleiro no empate contra o Borussia Dortmund. Nos jogos seguintes, a torcida cantou "Chuta, Everaldo". Ele passou o torneio todo em branco.

A boa fase do atacante apareceu em momento delicado para o Fluminense. Após surpreender no Mundial, a equipe engatou quatro derrotas seguidas no Brasileiro, mas se reergueu nas vitórias sobre o Internacional por 2 a 1, na Copa do Brasil, e contra o Grêmio, por 1 a 0, no Brasileiro. Todos os gols foram marcados por Everaldo, que não levou o coro da torcida para o coração.

"Eu levo na esportiva, entendo que o torcedor é assim, faz parte. Eu sou um profissional, estava em uma fase ruim, não estava fazendo gols, mas estava ajudando de outras maneiras", disse Everaldo à Globo.

Everaldo pode ampliar a boa fase nesta quarta-feira (6). O Fluminense encara o Internacional, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca pode até empatar para avançar. O Colorado fica com a vaga se vencer por dois gols ou mais, e a decisão irá para os pênaltis em caso de triunfo gaúcho por um tento de diferença.

JOGOS DO FLU COM GOLS DE EVERALDO EM 2025

26/02/2025 - Águia de Marabá 0 x 8 Fluminense - Copa do Brasil: um gol

10/04/2025 - Fluminense 5 x 0 GV San José - Sul-Americana: dois gols

03/05/2025 - Fluminense 2 x 1 Sport - Brasileirão: um gol

21/05/2025 - Aparecidense 1 x 4 Fluminense - Copa do Brasil: um gol

30/07/2025 - Internacional 1 x 2 Fluminense - Copa do Brasil: dois gols

02/08/2025 - Fluminense 1 x 0 Grêmio - Brasileirão: um gol