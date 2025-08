Desmantelado plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco

© Getty Images

A Delegacia Antissequestro (DAS) da Polícia Civil do Rio de Janeiro tornou pública, nesta quarta-feira, a realização de uma investigação sobre uma denúncia anônima que apontava um plano para sequestrar o presidente do Vasco da Gama — clube em que atua o jogador português Nuno Moreira.

O próprio Pedrinho (que já representou o clube como jogador, depois como treinador, e atualmente como presidente) foi informado sobre o andamento do caso e orientado a reforçar sua segurança pessoal. Em entrevista ao portal brasileiro Globo Esporte, ele não escondeu o choque diante da situação.

“Depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, agora fui surpreendido com a informação da polícia sobre uma denúncia de tentativa de sequestro. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. É inaceitável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza de que, em breve, os responsáveis serão punidos”, afirmou.

O clube carioca, por sua vez, confirmou “a denúncia” e informou que “está colaborando integralmente com a investigação policial em andamento”, conforme comunicado publicado em suas plataformas oficiais.



O que se sabe até agora

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que, por enquanto, ainda está apurando a veracidade da denúncia, seguindo todos os protocolos previstos — inclusive os relacionados à proteção do suposto alvo, Pedrinho, presidente do Vasco da Gama.

O plano seria sequestrar o dirigente nesta semana, quando ele estivesse saindo da sede do clube. Até o momento, ninguém foi preso, mas essa não é a primeira vez que Pedrinho se vê em uma situação parecida. No mês passado, ele revelou publicamente que o endereço de sua residência foi divulgado nas redes sociais por um influenciador.



Temporada abaixo das expectativas

Esse episódio ocorre em meio a uma temporada decepcionante para o Vasco da Gama. Até agora, o clube soma 12 vitórias, 14 empates e 16 derrotas em 42 partidas oficiais, somando todas as competições.

Como consequência, o Gigante da Colina ocupa atualmente a 17ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro — dentro da zona de rebaixamento — com apenas 15 pontos conquistados em 18 rodadas. A equipe ainda tem dois jogos a menos que alguns de seus concorrentes diretos.

Na Copa Sul-Americana, o Vasco foi eliminado ainda nos playoffs de acesso às oitavas de final, pelo Independiente del Valle, do Equador, com um placar agregado de 5 a 1. No Campeonato Carioca, foi eliminado nas semifinais pelo Flamengo, por 3 a 1 no placar total.

Diante desse cenário, o time comandado por Fernando Diniz aposta agora todas as suas fichas na Copa do Brasil. Atualmente disputa as oitavas de final contra o CSA. O jogo de ida, no Estádio Rei Pelé, terminou em 0 a 0. A partida de volta será realizada às 00h00 da próxima sexta-feira, em São Januário.

