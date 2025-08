Ataque aéreo de Israel mata o "Pelé da Palestina", aos 41 anos

© Instagram / palestine.fa1

Suleiman Ahmed Zaid Al-Obaid, um dos nomes mais emblemáticos da história do futebol na Palestina, morreu nesta quarta-feira (6), após um ataque aéreo realizado por Israel, segundo informações divulgadas pela emissora de televisão jordaniana Roya News.

O ex-capitão da seleção principal da Palestina teria perdido a vida enquanto aguardava por ajuda humanitária na Faixa de Gaza, onde vivia há vários anos. Com sua morte, o número de vítimas fatais do conflito armado que atinge a região do Oriente Médio continua a aumentar.

Al-Obaid, que tinha 41 anos, iniciou sua trajetória no futebol pelo clube Khadamat Al-Shatea, equipe com a qual manteve forte vínculo ao longo da carreira. Ele teve três passagens pelo time: entre 2007 e 2009, de 2013 a 2014 e de 2016 a 2023.

Federação já confirmou a morte

Durante sua carreira, também atuou por outras equipes da Palestina, como o Markaz Shabab Al-Am'ari (de 2009 a 2013) e o Gaza Sport (entre 2014 e 2016). Pela seleção nacional, disputou 19 partidas e marcou dois gols. Al-Obaid encerrou sua carreira como jogador profissional em 2023.

A Federação Palestina de Futebol confirmou oficialmente a morte do ex-jogador por meio de um comunicado nas redes sociais. No texto, a entidade afirma que ele foi “martirizado na quarta-feira, após as forças israelenses atacarem civis que aguardavam por ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza”.

O comunicado também detalha a biografia do atleta: “Al-Obaid nasceu em 24 de março de 1984, na Cidade de Gaza. Era casado e pai de dois meninos e três meninas. ‘A Gazela’, ‘A Pérola Negra’, ‘Henry da Palestina’ e ‘O Pelé do Futebol Palestino’ foram alguns dos apelidos recebidos pela estrela, que encantou os torcedores nos estádios do país.”

Leia Também: Desmantelado plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco