Botafogo bate Bragantino e avança, mas vê Marlon Freitas sair de ambulância

SÃO PAULO SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o RB Bragantino nesta quarta-feira por 1 a 0, em confronto pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e se classificou à próxima fase do torneio. Marlon Freitas saiu de ambulância no início do segundo tempo, paralisando o jogo por quase dez minutos.
O gol da partida foi marcado por Savarino. Com o resultado, o Glorioso avançou para as quartas de final, depois de vencer a primeira partida com gols de Montoro e Barboza, e somar 3 a 0 no agregado.
A equipe carioca espera agora pela definição do seu adversário através de sorteio, que será realizado na próxima terça-feira, na sede da CBF.
O capitão do Botafogo se machucou após trombada com Laquintana. Na disputa de bola, o volante e o atacante bateram as cabeças, e o atleta do Botafogo acabou levando a pior.
O confronto foi paralisado por cerca de oito minutos, desde os primeiros 15 segundos da segunda etapa até a entrada da ambulância e substituição de Marlon Freitas por Danilo, autor da assistência para o único gol do jogo.
RB BRAGANTINO
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Fabinho (João Neto), Praxedes (Marcelinho), Gustavo Neves (Gabriel) e Jhon Jhon (Davi Gomes); Laquintana (Athyrson) e Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra
BOTAFOGO
Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton (Huguinho), Marlon Freitas (Danilo) e Nathan Fernandes (Matheus Martins); Santiago Rodríguez (Artur), Savarino (Mastriani) e Joaquín Correa. T.: Davide Ancelotti
Local: Cícero de Souza Marques - Braganca Paulista, São Paulo
Data e hora: 6 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Eduardo Goncalves da Cruz
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira
Gol: Savarino, aos 9'/2ºT
Amarelos: Nathan Mendes, Jhon Jhon e Cleiton (RB Bragantino); Marlon Freitas, Joaquín Correa e Barboza (Botafogo)
Vermelhos: Nathan Mendes e Athyrson (RB Bragantino)