Fábio pega pênalti que não vale, Fluminense empata com Internacional e vai às quartas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fluminense e Internacional empataram nesta quarta-feira (06) por 1 a 1, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, o time carioca bateu o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, avançando pelo agregado para às quartas do torneio.
Os gols da partida foram marcados por Canobbio, pelo Fluminense, e Alan Patrick, de pênalti, pelo Internacional. Fábio agarrou a primeira cobrança do camisa 10, mas lance foi revisado e precisou ser cobrado novamente. Com o resultado, o Fluminense avançou à próxima fase com 3 a 2 na soma dos placares.
Após a classificação, o Fluminense espera agora pela definição de seu adversário, em sorteio que será realizado na próxima terça-feira.
FÁBIO PEGA PÊNALTI, MAS LANCE NÃO VALE
Após espalmar cobrança de Alan Patrick, o árbitro voltou a jogada -o goleiro do Fluminense adiantou e saiu em vantagem para evitar o empate do Inter.
O VAR revisou a cobrança, o pênalti foi cobrado novamente e o gol foi confirmado. O meia do Internacional cobrou com mais força e no alto, para igualar o placar pelos visitantes.
GOLS E DESTAQUES
Richard foi retirado de maca após choque de cabeça. O volante do time gaúcho precisou ser substituído por Ronaldo logo aos 17 minutos da primeira etapa, após trombada com o atacante Everaldo.
Martinelli finalizou bem, mas saiu pela linha de fundo. O meio-campista da equipe da casa recebeu de Canobbio na entrada da grande área e arriscou o chute, que passou raspando na trave de Rochet.
Canobbio marcou após bobeira da defesa! Ronaldo tentou sair com a bola na defesa, mas acabou entregando de graça com Everaldo. O centroavante girou e soltou para o ponta, que chegou na entrada da grande área e finalizou no canto esquerdo de Rochet, no primeiro minuto do segundo tempo.
Everaldo ficou perto de golaço de falta. O centroavante, de muito longe, tentou finalizar direto a infração e a bola passou muito perto do travessão.
Fábio defendeu pênalti de Alan Patrick, mas lance precisou ser cobrado novamente. No momento da finalização do camisa 10 do Internacional, o goleiro do Fluminense adiantou para fora da linha e agarrou a cobrança. Após revisão, o árbitro fez a penalidade ser refeita.
Na segunda chance, Alan Patrick empatou! Aos 19 minutos do segundo tempo, o meia chutou forte e no alto do canto direito de Fábio, que dessa vez não conseguiu a defesa.
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel, Guga; Martinelli (Bernal), Hércules (Thiago Santos), Nonato; Serna (Keno), Canobbio, Everaldo (Ganso). Técnico: Renato Gaúcho
INTERNACIONAL
Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho) e Bernabei; Richard (Ronaldo) (Ricardo Mathias), Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley (Enner Valencia), Carbonero e Borré (Vitinho). Técnico: Roger Machado
Local: Maracanã - Rio de Janeiro
Árbitro: Ramon Abatti Abel
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Thiaggo Americano Labes
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira
Gols: Canobbio, ao 1'/2ºT, Alan Patrick, aos 19'/2ºT
Amarelos: Nonato, Canobbio e Manoel (Fluminense); Aguirre, Thiago Maia, Vitão e Alan Patrick (Internacional)