Estêvão concorre a troféu de melhor sub-21 na Bola de Ouro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estêvão está entre os dez indicados ao Troféu Kopa na Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador sub-21 da temporada 2023/24. A premiação é organizada pela revista francesa France Football.
O atacante, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, é o único brasileiro na lista. Estêvão deixou o futebol brasileiro após a disputa da Copa do Mundo de Clubes e vive a expectativa de estrear pelos Blues.
Ele disputa o prêmio com nomes como Pau Cubarsí (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona) e Desiré Doué (PSG). Yamal, inclusive, é o atual detentor do troféu, que existe desde 2018.
A cerimônia da Bola de Ouro acontece em 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.
VEJA OS INDICADOS
Pau Cubarsí (Barcelona)
Ayyoub Bouaddi (Lille)
Desiré Doué (PSG)
Estêvão (Chelsea)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Rodrigo Mora (Porto)
João Neves (PSG)
Lamine Yamal (Barcelona)
Kenan Yildiz (Juventus)
ALISSON BRIGA POR MELHOR GOLEIRO
O brasileiro atual campeão inglês tenta o bicampeonato. Ele ficou com o Troféu Yashin em 2019 e terminou na segunda colocação em 2022.
Entre os principais concorrentes estão Donnarumma (PSG), Courtois (Real Madrid) e Dibu Martínez (Aston Villa). O argentino, inclusive, levou o troféu nas duas últimas edições.
VEJA OS INDICADOS
Alisson (Liverpool)
Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
Lucas Chevalier (Lille)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (PSG)
Dibu Martínez (Aston Villa)
Jan Oblak (Atlético de Madrid)
David Raya (Arsenal)
Matz Sels (Nottingham Forest)
Yann Sommer (Inter de Milão)
ARTHUR ELIAS DISPUTA MELHOR TÉCNICO
O comandante da seleção brasileira está entre os cinco indicados ao prêmio de melhor treinador de futebol feminino. Arthur assumiu o Brasil em 2023 e conquistou a prata olímpica e, recentemente, a Copa América.
VEJA OS INDICADOS
Sonia Bompastor (Chelsea)
Arthur Elias (Brasil)
Justine Madugu (Nigéria)
Renée Slegers (Arsenal)
Sarina Wiegman (Inglaterra)