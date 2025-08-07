Raniele cresce com Dorival, provoca rival e cita virada no Corinthians

© Rodrigo Coca / Agência Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raniele foi um dos nome do jogo na classificação do Corinthians sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (6). Mesmo sem balançar as redes na vitória por 2 a 0, o volante foi protagonista pela entrega em campo e pela provocação aos rivais.

RANIELE ACENDE 'CHAMA' DA VIRADA

Firme nos desarmes e divididas, Raniele ainda foi assertivo nos passes, com uma taxa de 85% de acerto (23 toques certos de 27 feitos). Além disso, ele também participou do lance do primeiro gol, junto com o zagueiro Gustavo Henrique, desviando a bola para a finalização de Matheus Bidu.

Porém, mesmo com a atuação de gala, o protagonismo na partida surgiu de um ato espontâneo dele, mas não inédito, capturado por muitos fotógrafos presentes no Allianz Parque.

O volante comemorou um dos gols do Corinthians provocando os rivais. Ao encontrar um isqueiro arremessado no gramado pela torcida, acendeu o objeto e viralizou.

"A gente fez o gol e foi comemorar. Jogaram muita coisa no campo, e um isqueiro caiu do meu lado. A primeira coisa que pensei foi acender e apagar o fogo. Não foi nada pensado, foi no impulso, no calor da emoção. Já aconteceu comigo contra o Grêmio também. Tenho até foto. Jogaram isqueiro e eu acendi. Agora viralizou porque tinha muita câmera e muito fotógrafo", disse Raniele na zona mista.

Sobre o simbolismo da cena, o volante conectou a chama do isqueiro ao momento do time e citou uma "virada de chave". O jogador ainda valorizou o peso do confronto para temporada de altos e baixos do clube alvinegro.

"A gente precisava entrar com essa energia lá em cima para vencer aqui dentro e sair classificado. Espero que esse jogo seja uma virada de chave para gente. Que a energia do clássico nos leve a bons resultados também contra outros adversários, não só contra o nosso rival", falou o jogador.

"Na minha apresentação eu disse: não sou o Zidane, mas entrega não ia faltar. Tento levar a raça do torcedor corintiano pra dentro de campo."

Apesar da boa apresentação, Raniele levou o terceiro amarelo na Copa do Brasil e vai desfalcar o Timão no jogo de ida das quartas de final da competição. O Alvinegro paulista vai descobrir o adversário da próxima fase na terça-feira, em sorteio da CBF.

O volante reforçou que o Corinthians precisa manter o foco em todas as competições e não deve priorizar o torneio mata-mata. A equipe volta a campo na segunda-feira, às 20h, pela 19ª rodada do Brasileirão, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

"Um clube desse tamanho não pode escolher campeonato. A gente tem que vencer todos os jogos. A Copa do Brasil é importante, mas o Brasileiro também. Não dá para deixar nenhum de lado", disse Raniele.