Sorteio das quartas da Copa do Brasil tem data definida

Seis times já estão garantidos nas quartas de final

Sorteio das quartas da Copa do Brasil tem data definida

Folhapress
07/08/2025 17:15 ‧ há 45 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 serão definidos na próxima terça-feira (12), às 11h30 (de Brasília). Seis times já estão garantidos nas quartas de final. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense.

 

Mais dois classificados serão conhecidos nesta quinta-feira (7). O Vasco recebe o CSA, e o Cruzeiro visita o CRB. Os dois jogos de ida foram 0 a 0.

Calendário das quartas de final está definido. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Entidade fará dois sorteios na terça. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.

Onde assistir? A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.

CALENDÁRIO DA COPA DO BRASIL

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
Semifinais: 5 e 19 de outubro;
Finais: 2 e 9 de novembro.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
Vice-campeão - R$ 33 milhões
Campeão - R$ 77,1 milhões

