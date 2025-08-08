Expulsões do Palmeiras na Copa do Brasil podem virar problema no Brasileiro

© Fernando Torres/CBF

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As expulsões do Palmeiras na eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil podem virar dor de cabeça no Brasileiro.

Quem levou cartão vermelho? Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e os auxiliares João Martins e Vitor Castanheira.

Como praxe, vermelhos diretos viram processo disciplinar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Se eles forem punidos com algum jogo de gancho, o pagamento é no Brasileirão.

Mas só se houver condenação no tribunal. Suspensões automáticas por cartões, ainda que sejam vermelhos, não passam da Copa do Brasil para o Brasileiro.

No entanto, punições desportivas no STJD, sim, passam a valer na competição subsequente ao término da Copa do Brasil.

CASO ANDRÉ SANTOS É EXEMPLO

Um caso clássico sobre essa dinâmica é de 2013, quando o lateral-esquerdo André Santos foi expulso na Copa do Brasil, foi punido no STJD e deveria ter cumprido no Brasileiro.

Como isso não aconteceu, o Flamengo perdeu pontos e quase foi rebaixado.

Naquele ano, a Portuguesa também escalou Héverton de forma irregular e foi punida.

O contexto todo livrou o Fluminense da Série B.