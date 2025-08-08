Fonseca supera 'nervosismo das estreias' e vence no modo sobrevivência

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca oscilou no começo, mas foi se encontrando em quadra e virou sobre o chinês Bu Yunchaokete na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Após a vitória, o brasileiro de 18 anos comemorou ter se recuperado do "nervosismo das estreias" e aproveitado brechas para levar o set decisivo no estilo "sobrevivência".

"Jogo difícil, adversário sacava muito bem, me botando muita pressão. No começo não estava me sentindo muito bem no fundo, estava sofrendo um pouco mas fui me adaptando, me sentindo mais solto. Junto do saque fui criando confiança e me mantive no jogo". disse Fonseca.

"No 2º set consegui quebrar ele, o que me deu mais confiança, e no terceiro foi mais sobrevivência. Vi a oportunidade no final e aproveitei. Estreias são sempre um pouco mais nervosas. Muito feliz pela forma como evoluí do começo da partida ao final."

O QUE ACONTECEU

O brasileiro de 18 anos conseguiu a virada com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5. João pagou caro ao ser quebrado no primeiro set e saiu atrás. No entanto, o carioca se impôs no segundo, manteve a intensidade no terceiro e pontuou em erros do adversário para ganhar o confronto de 2h19min de duração.

Ele enfrenta na segunda rodada o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, cabeça de chave 17. A data e o horário da próxima partida ainda serão divulgados.