Eliminado da Copa do Brasil, Flamengo coloca Brasileirão como prioridade

© Getty

Nesta quarta-feira (6), o Flamengo foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil após perder nos pênaltis por 4 a 3 para Atlético-MG. Agora, o time de Filipe Luís terá mais tempo para focar nas outras competições.

Nos bastidores, o comando do clube carioca poupou jogadores titulares em jogos da Copa do Brasil, para priorizar o Brasileirão, já que a meta da direção do Flamengo para o ano de 2025 era conquistar o Campeonato Brasileiro.

Pensando em poupar esforços, Filipe Luís decidiu então ouvir o departamento médico do clube e não escalou alguns jogadores para as últimas partidas que enfrentaram. Luiz Araújo e Bruno Henrique não ficaram à disposição contra o Atlético-MG, já Arrascaeta entrou por pouco tempo na segunda partida.

O presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista condicionou as premiações aos jogadores à conquista do título nacional, uma vez que este título renderá mais bônus aos atletas. O diretor de futebol, José Boto, também vê o campeonato nacional mais importante do que as copas e chegou afirmar que, se o Flamengo tivesse que priorizar algum torneio, seria o Brasileirão.

Libertadores

Além do Brasileirão, Filipe Luís também irá concentrar atenções com a segunda fase da Libertadores, já que na primeira etapa do torneio o Flamengo só conseguiu uma classificação na última rodada.

Sem a Copa do Brasil, a direção do Flamengo deverá focar agora na preparação do time. Os jogadores terão dias de folgas e Filipe Luís terá tempo para planejar a adaptação de Emerson Royal, Carrascal, Samuel Lino e Saúl, que são recém-contratados. Além disso o técnico irá acompanhar a recuperação de peças importantes do time, que estão no departamento médico, como são os casos do zagueiro Danilo e dos volantes Pulgar e De la Cruz.

Vale destacar que Samuel Lino foi quem mais atuou entre os recém-contratados do Flamengo e deverá entrar em campo como titular também nas próximas competições. Filipe Luís disse que os recém-contratados já começaram a entender o modelo de jogo e reconheceu que talvez tenha usado Samuel Lino além da conta.

