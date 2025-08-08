Notícias ao Minuto
Procurar

No Corinthians, Memphis tem lesão muscular e Carrillo passará por cirurgia

Memphis Depay (foto) foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita

No Corinthians, Memphis tem lesão muscular e Carrillo passará por cirurgia

© Getty

Folhapress
08/08/2025 05:00 ‧ há 3 horas por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians confirmou que Memphis Depay e André Carrillo sofreram lesões no clássico contra o Palmeiras, na noite de desta quarta-feira (6). Ambos deixaram o gramado durante a partida, que terminou com vitória do Timão por 2 a 0 e classificação às quartas da Copa do Brasil.

 

André Carrillo sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e precisará passar por cirurgia nos próximos dias. Ainda não há previsão oficial para seu retorno.

Já o holandês Memphis Depay foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou o processo de recuperação junto ao departamento de fisioterapia do clube.

As baixas representam um desfalque importante para o técnico Dorival Júnior, que só pôde contar com o time completo nos dois confrontos contra o rival.

O Alvinegro Paulista volta a campo na próxima segunda-feira contra o Juventude, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Eliminado da Copa do Brasil, Flamengo coloca Brasileirão como prioridade

Eliminado da Copa do Brasil, Flamengo coloca Brasileirão como prioridade

Samuel Lino é a aposta do técnico Filipe Luís para focar no Brasileirão; a direção do clube não quer deixar a Libertadores de lado

Rafael Damas | 15:15 - 07/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você