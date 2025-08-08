Vasco vence CSA e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco foi avassalador no primeiro tempo, venceu o CSA por 3 a 1, em São Januário, e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil. As equipes haviam empatado por 0 a 0 na ida, em Alagoas.
Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê, todos no primeiro tempo, fizeram os gols vascaínos. Brayann descontou para o CSA na etapa final.
Mas o domínio vascaíno aconteceu só no primeiro tempo. Engolido na etapa inicial, o CSA pressionou e deixou São Januário apreensivo durante a metade final do duelo.
O Cruzmaltino conhecerá seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima terça-feira. O sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 11h30 (de Brasília). As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.
O Vasco volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. Na segunda-feira, o CSA visita o Itabaiana, às 19h30, pela 16ª rodada da Série C.
VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Thiago Mendes) e Philippe Coutinho (David); Rayan (Puma Rodríguez), Nuno Moreira (Garré) e Vegetti. T.: Fernando Diniz
CSA
Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Camacho (Léo Costa), Gustavo Nicola e Brayann (Luciano Naninho); Silas (Daniel Baianinho), Guilherme Cachoeira (Marcelinho) e Tiago Marques (Igor Bahia). T.: Márcio Fernandes
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Gols: Rayan (19'/1°T), Philippe Coutinho (30'/1°T), Tchê Tchê (45'/1°T), Brayann (3'/2°T)
Cartões amarelos: Tchê Tchê, Thiago Mendes (VAS), Daniel Baianinho, Camacho (CSA)