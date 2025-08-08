São Paulo pode negociar Lucas Ferreira por R$ 60 mi; Cruzeiro tem interesse

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo decidiu abrir conversas e negociar o meia-atacante Lucas Ferreira. O Tricolor tem duas propostas do exterior e uma do Cruzeiro por Lucas Ferreira. O clube tem conversas em andamento com os interessados.

O UOL apurou que as ofertas estão na casa dos 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). A oferta do Cruzeiro é mais baixa.

A preferência é vender o atleta ao exterior. Como publicou o GE, o Shakhtar é um dos interessados.

Em dificuldade financeira, o São Paulo entende que precisa negociar mais um jogador após a eliminação precoce na Copa do Brasil. O time projetava chegar até as quartas e faturar mais R$ 14 milhões.