Filipe Toledo é eliminado em Teahupoo e está fora da briga pelo tri mundial

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - A busca de Filipe Toledo pelo tricampeonato mundial chegou ao fim no Taiti. O brasileiro foi eliminado na repescagem da etapa e está fora do WSL Finals, que acontece no fim do mês em Fiji. A derrota para o indonésio Rio Waida marcou o fim de uma temporada abaixo do esperado para o atual bicampeão.

Toledo chegou a Teahupoo na sétima colocação do ranking e precisava de um bom resultado para entrar no grupo dos cinco melhores do ano -os únicos que disputarão o título mundial na etapa decisiva. No entanto, não conseguiu avançar nem mesmo às oitavas.

DERROTA SEM REAÇÃO

A repescagem aconteceu em condições difíceis, com ondas mais baixas e formação irregular por conta do vento. Rio Waida aproveitou melhor o início da bateria, encaixando dois tubos nos primeiros dez minutos e somando 6,50 e 5,67.

Filipe demorou a reagir e teve dificuldades para encontrar boas ondas. Tentou algumas alternativas, mas sem encaixe no tubo, registrando notas baixas.

Faltando dois minutos para o fim, ele conseguiu sair da combinação com uma nota 2,67, mas ainda precisava de 9,50 para virar -o que não veio.

Com o placar final de 12,17 a 3,17, Toledo se despede do Taiti em 17º lugar e encerra sua participação na temporada de 2025.

TEMPORADA APAGADA

Após conquistar os títulos mundiais em 2022 e 2023, Filipe não conseguiu repetir a consistência que o levou ao topo do surfe mundial.

Com apenas uma vitória em etapas ao longo da temporada, a eliminação precoce em Teahupoo sacramenta um ano de dificuldades e readaptação, após ter passado 2024 afastado do circuito.

Agora, o WSL Finals será decidido sem o bicampeão, o que não acontecia desde a adoção do novo formato, em 2021.

BRASILEIROS NAS OITAVAS

Com a eliminação de Toledo e Miguel Pupo, que também caiu na repescagem, restam três brasileiros vivos na disputa em Teahupoo.

Yago Dora e Italo Ferreira avançaram direto da primeira fase, enquanto João Chianca venceu sua bateria na repescagem e também segue na briga.