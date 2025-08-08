Estêvão faz amigos, brilha em treino e ouve promessa na chegada ao Chelsea

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - "O Palmer me entende no campo. Ele sabe como eu jogo." A frase dita por Estêvão a pessoas próximas resume bem os primeiros dias do jovem brasileiro no Chelsea.

Mesmo com a barreira inicial do idioma, intensificada pelo forte sotaque de Manchester do astro inglês Cole Palmer, o entrosamento entre os dois já se desenha dentro das quatro linhas. Se a comunicação verbal ainda está em construção, com a bola nos pés a dupla começa a falar a mesma língua.

Vendida por um pacote que pode chegar a R$ 358 milhões, dependendo do cumprimento de metas, a joia revelada pelo Palmeiras se apresentou oficialmente ao clube inglês na última segunda-feira (4), no centro de treinamentos de Cobham, no sudoeste de Londres. E não demorou para causar impacto.

Segundo apuração exclusiva do UOL, Estêvão foi escalado como titular logo no primeiro coletivo da pré-temporada, realizado com portões fechados, como de costume nos clubes ingleses.

Atuando mais pela ponta direita, o meia-atacante marcou o gol do time principal no empate por 1 a 1. A assistência foi de João Pedro, outro brasileiro recém-chegado, contratado junto ao Brighton por R$ 407 milhões e um dos heróis na conquista da Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea, nos Estados Unidos.

Nas atividades seguintes, Estêvão alternou de posição com Palmer, entre a ponta direita e faixa mais central da intermediária do ataque.

RECEPÇÃO ENCANTA JOIA

Estêvão desembarcou na nova casa exatamente um mês após a eliminação do Palmeiras no Mundial, diante do próprio Chelsea, nas quartas de final, em partida disputada na Filadélfia. Na ocasião, ele marcou o gol palmeirense na derrota por 2 a 1, chamando atenção dos futuros companheiros.

Durante as férias que se seguiram, o jovem de 18 anos curtiu a maior parte do tempo com a família em Franca, no interior de São Paulo. No período, tirou sua primeira carteira de motorista, e agora seu staff trabalha para que ele possa dirigir também na Inglaterra.

Diferentemente da tradição do futebol brasileiro, em que reforços costumam ser apresentados em eventos abertos à imprensa, os clubes ingleses adotam uma postura bem mais reservada. Por isso, o Chelsea seguiu o padrão britânico: o anúncio da chegada de Estêvão foi divulgado pelos canais oficiais do clube, com imagens produzidas no centro de treinamento e sem acesso externo.

Em Londres, o jogador está hospedado provisoriamente em um hotel, acompanhado do pai, Ivo, e membros da sua equipe pessoal. A mãe, Hetiene, e a irmã caçula, Esther, permanecem no Brasil, aguardando a liberação do visto britânico. Enquanto isso, Estêvão cumpre rotina intensa de treinos em dois períodos. Uma van do clube o pega pela manhã e o devolve no fim da tarde.

O jovem está encantado com a recepção. Diretoria e a comissão técnica têm priorizado ações para acelerar sua adaptação à nova cultura. Além dos brasileiros João Pedro e Andrey Santos, outro apoio importante tem sido do capitão Reece James, que frequentemente se aproxima do ex-palmeirense nos treinos e bastidores para oferecer ajuda e orientação. A atitude do líder do elenco tem deixado Estêvão ainda mais confiante neste começo.

O brasileiro segue dedicado aos estudos de inglês, algo que começou por iniciativa própria cerca de um ano e meio antes de desembarcar na Inglaterra -ainda antes de fechar com os Blues.

"Temos vários membros do staff que dominam diferentes idiomas para ajudar o Estêvão com orientações, incluindo outros jogadores, e Enzo Maresca é fluente em espanhol", informou o Chelsea ao UOL.

PROMESSA DE TEMPO EM CAMPO

Em conversa com o técnico Enzo Maresca, o brasileiro foi informado de que terá oportunidades reais para mostrar seu talento já nesta temporada. Discreto e exigente, o treinador italiano busca manter um ambiente de alto desempenho e privacidade no clube.

Um exemplo disso é que toda a comunicação interna é feita por meio de um aplicativo próprio do Chelsea. Pelo menos nas interações relacionadas ao dia a dia, o WhatsApp não é utilizado, como forma de preservar o foco e o profissionalismo.

Assim como fazia no Palmeiras, o meia-atacante vestirá a camisa 41. O primeiro contato pessoalmente de Estêvão com a torcida do Chelsea aconteceu na quarta-feira (6). Em um evento aberto ao público no Stamford Bridge com presença dos jogadores, o clube apresentou as taças conquistadas na temporada passada: a do Mundial e da Conference League com o time masculino, e a equipe feminina ostentou os troféus da Super Liga, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga.

Estêvão atuará em solo britânico pela primeira vez nesta sexta-feira (8), às 15 horas no horário de Brasília, em amistoso contra o Bayer Leverkusen. No domingo, os Blues recebem o Milan em outro jogo preparativo para a nova temporada. A estreia na Premier League será no dia 17, contra o Crystal Palace, em casa.