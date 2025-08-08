Veja regras definidas pela CBF para chaveamento da Copa do Brasil 2025

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF sorteia na próxima terça-feira (12) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, às 11h30 (de Brasília). O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Os clubes não serão divididos em potes no sorteio. Ou seja, não há restrição de confrontos.

O chaveamento até a final será definido. Os times conhecerão o seu caminho até a decisão do mata-mata.

Oito times seguem na disputa pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

O Furacão é o único time que não está na Série A. Os paranaenses eliminaram Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.

Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

Entidade fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 10h.

Onde assistir? A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.

CALENDÁRIO DA COPA DO BRASIL

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Finais: 2 e 9 de novembro.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750

Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500

Vice-campeão - R$ 33 milhões

Campeão - R$ 77,1 milhões