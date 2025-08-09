Nova arena do Santos é aprovada com investimento previsto de R$ 700 milhões

© Divulgação / Santos FC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos deu um importante passo nesta sexta-feira (8) para a construção de seu novo estádio, com a aprovação do projeto pela Prefeitura de Santos.

A construção tem previsão de conclusão em 40 meses, com demolição da estrutura atual da Vila Belmiro, e investimentos da ordem de R$ 700 milhões.

A nova arena terá espaço para mais de 30 mil torcedores, o dobro da capacidade atual, em uma área de aproximadamente 71 mil metros quadrados no local onde se encontra o estádio Urbano Caldeira, nome oficial da Vila.

A cerimônia no Paço Municipal da cidade que deu o aval para o projeto contou com a presença do prefeito da cidade, Rogério Santos (Republicanos), e do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, além de representantes da WTorre, responsável pelas obras.

O clube e os responsáveis técnicos têm agora até um ano para pedir a licença para as obras, prazo prorrogável por igual período.

"Damos um passo importante para o clube e para a cidade, que passará a contar com uma arena moderna, capaz de receber grandes jogos e também grandes shows e eventos, algo que ainda não temos estrutura para fazer", afirmou o prefeito.

A nova arena será dividida em quatro setores: arquibancada; arquibancada superior, deck premium e camarote.

Haverá o que foi chamado de "modernização" da estrutura, para receber shows e eventos sociais, com um novo espaço de visitação, com lojas, restaurantes e área de "coworking".

A estrutura externa deve ter homenagens a grandes ídolos, incluindo projeções com a imagem de Pelé. Há ainda a previsão de estacionamento.

A expectativa é que, durante a obra, 1.000 postos de trabalho sejam criados -100 diretos e 900 indiretos. Durante a operação, cerca de 165 postos de trabalho devem ser gerados, com mais 530 contratações durante a realização de eventos.

A WTorre se comprometeu ainda a revitalizar todo o entorno, "com calçadas niveladas, novo paisagismo, câmeras integradas ao sistema de segurança da cidade e melhorias na sinalização, ciclovias e iluminação pública".

A construtora fará a compensação ambiental, com o plantio de 300 árvores nativas.

O processo para aprovação do projeto começou em janeiro de 2023, a partir da apresentação do material produzido pelo responsável técnico contratado pelo clube e envolveu ajustes e adequações às normas municipais, além de atender às leis estaduais, federais e normas técnicas.

"Era uma obrigação do Santos Futebol Clube ter uma arena multiuso, capaz não apenas de receber jogos de futebol, mas também de gerar recursos por meio de shows e eventos, contribuindo para que o clube, a cidade e a região continuem sendo referência em atividades esportivas, sociais e culturais", afirmou Marcelo Teixeira.

