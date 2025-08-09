Estêvão brilha, é ovacionado na estreia, e Chelsea vence amistoso

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estêvão viveu uma tarde mágica em sua estreia pelo Chelsea. O atacante fez um gol logo no início do jogo e foi o grande destaque do clube londrino na vitória sobre o Bayer Leverkusen, por 2 a 0, em amistoso disputado na Inglaterra.

Estêvão foi titular do Chelsea. O técnico Enzo Maresca iniciou o duelo com uma equipe mista composta por: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Acheampong e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Palmer; Estêvão, George e Delap.

O camisa 41 começou o jogo revivendo os tempos de Palmeiras. Atuando pela direita, ele tentou lances em velocidade e encarou a marcação diversas vezes. Mais do que isso: mostrou moral, sendo o homem das bolas paradas, principalmente batendo escanteios dos dois lados do campo.

O início animador foi coroado com o primeiro gol. Aos 17 minutos, Palmer tentou encobrir Flekken e acertou a travessão. A bola sobrou para Estêvão, sem goleiro, completar para as redes. Na comemoração, a joia brasileira foi bastante festejada pelos companheiros, beijou o escudo e recebeu aplausos da torcida.

Estêvão mostrou entrosamento com Cole Palmer. O brasileiro e o inglês combinaram para boas jogadas depois do primeiro gol marcado. Por diversas vezes, o meio-campista deixou o atacante no um contra um diante da defesa adversária.

O camisa 41 sofreu falta dura no final do primeiro tempo. Estêvão tentou puxar contra-ataque pela direita após pegar sobra de escanteio, arrancou, mas foi parado por Hincapié, que deu um carrinho duro. O brasileiro ficou caído com dores na perna esquerda, mas se levantou e seguiu na partida.

O segundo gol quase veio aos 42 minutos. Estêvão recebeu em velocidade pela direita, invadiu a área e soltou a bomba de pé esquerdo. Ela explodiu no peito do goleiro Flekken, que evitou mais um do brasileiro.

Estêvão mudou de posicionamento no segundo tempo. Com a entrada de Pedro Neto e a saída de Palmer, o camisa 41 foi deslocado para o meio e começou a jogar mais como um armador, atrás dos atacantes, assim como também fazia em algumas ocasiões no Palmeiras.

Dominante assim como no primeiro tempo, o Chelsea variou mais as jogadas no segundo. Com isso, Estêvão teve etapa mais discreta, mas, mesmo assim, deu dois chutes perigosos quando entrou na área.

Estêvão saiu de campo ovacionado. O brasileiro foi substituído após 75 minutos em campo e foi bastante aplaudido pela torcida em no Stamford Bridge.

O próximo jogo do brasileiro pelo Chelsea será no próximo domingo. Às 11h (de Brasília), os ingleses recebem o Milan, no último amistoso antes do início oficial da temporada.

O Chelsea foi melhor durante a partida. A equipe inglesa mostrou a mesma intensidade ofensiva do Mundial de Clubes e deu trabalho para a defesa adversária.

Flekken, goleiro do Leverkusen, evitou uma goleada, mas não parou João Pedro. O brasileiro entrou durante o segundo tempo, mostrou oportunismo na única chance que teve e fechou a conta com uma finalização no canto direito já na marca dos 44 minutos.

O Leverkusen pouco fez. Quando conseguiu chegar ao campo de ataque e finalizar, a equipe alemã foi parada por duas vezes pelo goleiro Jorgensen, que defendeu cobrança de falta de Grimaldo e chute de Schick.

Estêvão foi vendido pelo Palmeiras ao Chelsea em junho de 2024, mas permaneceu no time paulista até o mês passado. Ele poderia deixar o Verdão rumo a Londres em abril, já que havia completado 18 anos, mas o lado brasileiro costurou um acordo para que ele ficasse até o fim do Mundial de Clubes.

A estreia pelo Chelsea vem um mês após a queda do Palmeiras no Mundial justamente para os ingleses. No dia 4 de julho, o Alviverde foi derrotado pelos Blues por 2 a 1, nas quartas de final -o gol brasileiro foi justamente de Estêvão.

O atacante se apresentou ao Chelsea nas últimas semanas e passou, enfim, a treinar com os companheiros. Ele custou 45 milhões de euros fixos (R$ 262 milhões na época) e mais 16,5 milhões de euros (R$ 96 milhões na época) em metas a serem alcançadas.