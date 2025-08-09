Ex-Barcelona se aposenta aos 23 anos: "Houve cansaço, erros..."

© Getty Images

Joan González recorreu neste sábado às redes sociais para anunciar ao mundo a decisão de encerrar a carreira aos 23 anos, cerca de um ano depois de ter sido diagnosticado com um problema cardíaco congênito durante a pré-temporada do Lecce.

“Hoje é um dos dias mais difíceis, mas também um dos mais significativos da minha vida, tanto no nível pessoal quanto no profissional. Depois de meses de reflexão e momentos de incerteza, chegou o momento de comunicar que coloco um ponto final na minha etapa como jogador de futebol. Lembro dos dias de jogo como se fossem ontem: o toque do gramado molhado, os gritos das arquibancadas, o som seco da chuteira ao bater na bola, o nervosismo antes do apito inicial…”, começou escrevendo.

“Momentos que, agora, sinto profundamente, porque sei que não voltarão. Houve dias de cansaço, de erros, de frustração comigo mesmo. Mas também houve risadas, gols, abraços, olhares cúmplices com os companheiros após uma boa partida. Lembro dos vestiários, dos conselhos dos mais experientes, das brincadeiras, das conversas que só acontecem dentro de um time. E lembro, sobretudo, do olhar da minha família na arquibancada e do gesto inesquecível de cumprimentá-los depois do jogo. Tudo aquilo que, um dia, parecia rotina, hoje sei que era especial. E, por isso, quero agradecer.”

Passagem pelo Lecce e encontro com Morten Hjulmand

Formado no Barcelona, o meio-campista chegou ao Lecce em 2021, aos 19 anos, onde se encontrou com Morten Hjulmand, atual capitão do Sporting, e viveu experiências que, garante, jamais esquecerá. “Obrigado ao Lecce e ao seu presidente por me abrirem as portas de um grande clube. Obrigado aos treinadores que confiaram em mim, pelas exigências, palavras e por tudo o que me ensinaram, dentro e fora de campo.”

“Obrigado aos companheiros, à comissão técnica, aos funcionários do clube e aos torcedores. Senti o apoio de vocês em cada passo. Vocês não são apenas espectadores, são parte dessa história que vivi. Obrigado por me fazerem sentir parte de uma verdadeira família. Fui muito feliz vivendo nesta cidade, que me encantou desde o primeiro dia — suas ruas cheias de história, sua luz, seu povo tão próximo e acolhedor.”

“Tudo me fez sentir como se estivesse em casa. Obrigado, Lecce, por cada passeio tranquilo pelo centro, por cada cumprimento na rua, por cada canto que agora faz parte de mim. Foi um privilégio viver aqui. Lecce terá sempre um lugar muito especial no meu coração.”

Pelo Lecce, Joan González disputou 66 jogos, marcando dois gols e distribuindo quatro assistências. Sua última partida oficial foi em 26 de maio de 2024, na 38ª e última rodada da Serie A, quando entrou no lugar de Pontus Almqvist, a pedido do então técnico Luca Gotti, em um empate sem gols no Estádio Diego Armando Maradona.

