Dois pugilistas morrem de lesões cerebrais em mesmo evento no Japão

O mundo do boxe está, neste domingo, de luto pela morte de Hiromasa Urakawa, japonês de 28 anos, que não resistiu a uma lesão cerebral sofrida durante a luta contra Yoji Saito, no último dia 2 de agosto, da qual saiu derrotado após oito rounds.

A notícia vem apenas um dia depois da morte de Shigetoshi Kotari, também com 28 anos, vítima de problemas médicos semelhantes, adquiridos no combate contra Yamato Hata, realizado na mesma data, em disputa pelo título de peso super-pena da Federação de Boxe Oriental e do Pacífico (OPBF), que terminou empatado.

Ambas as mortes ocorreram no Korakuen Hall, em Tóquio, durante um evento organizado pela Organização Mundial de Boxe (WBO), que lamentou o ocorrido em comunicado oficial divulgado nas redes.

“A WBO está de luto pela morte do pugilista japonês Hiromasa Urakawa, que sucumbiu tragicamente às lesões sofridas durante sua luta contra Yoji Saito, em 2 de agosto, no Korakuen Hall, em Tóquio. Essa notícia devastadora surge apenas dias depois da morte de Shigetoshi Kotari, que faleceu devido a lesões sofridas na mesma competição. Estendemos nossas mais profundas condolências à família, aos amigos e à comunidade do boxe japonês neste momento incrivelmente difícil”, diz a nota.

O que são hematomas subdurais?

Tanto Hiromasa Urakawa quanto Shigetoshi Kotari foram diagnosticados com hematoma subdural, condição que ocorre quando um traumatismo craniano provoca acúmulo de sangue dentro do cérebro ou entre o cérebro e o crânio. Os sintomas podem incluir dores de cabeça persistentes, sonolência, confusão, alterações de memória, paralisia em um dos lados do corpo e dificuldades de fala ou linguagem, entre outros, dependendo da área cerebral afetada.

Os dois pugilistas passaram por cirurgias para drenar o sangue acumulado e ficaram dias internados em coma, mas não resistiram. A tragédia levou o Conselho Japonês de Boxe a reduzir todos os combates sob a tutela da OPBF de 12 para 10 rounds.

Três pugilistas de elite mortos em 2025

O ano de 2025 tem sido especialmente trágico para o boxe. Antes de Urakawa e Kotari, em fevereiro, o irlandês John Cooney, também de 28 anos, morreu após sofrer uma lesão semelhante durante a luta contra Nathan Howells, em Belfast, na Irlanda do Norte.

Cooney sofreu uma hemorragia intracraniana durante a derrota em seu primeiro combate profissional, no qual estava em disputa o título celta de peso super-pena, com duração de nove rounds. Ele recebeu atendimento médico ainda no local e foi levado de urgência ao Royal Victoria Hospital, onde passou por cirurgia para aliviar a pressão no cérebro.

O pugilista permaneceu internado em estado crítico na UTI por alguns dias, mas acabou falecendo.

