Abel e Leila pedem apoio, mas terão Allianz esvaziado após crise e queda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tanto Abel Ferreira quanto a presidente Leila Pereira pediram apoio dos torcedores após a queda na Copa do Brasil, mas devem receber um Allianz Parque vazio neste domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Ceará, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Apenas 6.600 ingressos foram vendidos até a última parcial divulgada na tarde de sexta-feira. O Palmeiras liberou a compra de entradas -para os sócios-torcedores- às 12h (de Brasília) da última quinta-feira, um dia após a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. A venda geral iniciou na manhã de ontem.

A baixa procura deve resultar no pior público do Allianz Parque desde a pausa para o Mundial de Clubes. O Palmeiras jogou em casa quatro vezes neste período e teve como menor público as 34.970 pessoas que assistiam à vitória sobre o Atlético-MG.

Nem a queda no preço dos ingressos motivou os palmeirenses a comparecerem ao Allianz Parque. O Alviverde tem disponibilizado entradas com valores mais populares nos jogos do Brasileirão desde a retomada da temporada. Para o confronto contra o Ceará, por exemplo, os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 200, em valores inteiros e sem o desconto para sócios-torcedores.

O cenário coloca um "frio" Allianz Parque como mais um obstáculo na luta do Palmeiras para dar resposta ao torcedor após os protestos. Parte da torcida alviverde cobrou — e xingou — Abel Ferreira no fim do clássico da última quarta-feira. Leila Pereira e o elenco alviverde também foram cobrados.

Abel e Leila tentaram diminuir o tom nos últimos dias, mas aparentemente sem sucesso. Após a eliminação, Abel pediu apoio dos palmeirenses, e a mandatária reforçou o discurso — e também saiu em defesa do treinador — durante a apresentação do lateral Khellven.

Nós precisamos dos nossos torcedores. Tenham um pouco de paciência. Nós estamos num processo de reformulação e, às vezes, precisamos de um certo tempo para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência. Eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim. O que eu não posso admitir é que as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Leila Pereira

Eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e, sim, estamos num momento difícil. Abel Ferreira

O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 33 pontos em 16 jogos, e também está vivo na Copa Libertadores. O time está nas oitavas de final da competição continental e enfrentará o Universitário, do Peru.

Últimos públicos no Allianz Parque

1x1 Mirassol: 38.896 torcedores

3x2 Altético-MG: 34.970 torcedores

1x0 Grêmio: 37.132 torcedores

0x2 Corinthians: 41.468 torcedores